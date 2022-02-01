Кардиолог Кореневич: 5 признаков могут указывать на проблемы с сердцем
По словам кардиолога Анны Кореневич, отеки ног по вечерам являются одним из признаков сердечной недостаточности.
Рассказывая о возможных признаках проблем с сердцем, врач посоветовала обращать внимание на усталость, возникающую при выполнении привычных дел или занятий спортом, которая раньше не ощущалась.
«Человек не может выполнять физическую нагрузку, которую он выполнял раньше, – это первый признак: может возникать и усталость, и одышка».
Еще один симптом – чувство тяжести, жжения в грудине, которое усиливается при физическом усилии и проходит в покое. Подобное явление может указывать на ишемическую болезнь сердца.
Также, говорит Анна Кореневич, подорванное здоровье сердца может выражаться в перебоях ритма, пульса.
«Пульс выше 90 ударов в минуту в состоянии покоя не считается нормальным».
Другим признаком кардиолог назвала отечность ног, возникающую в конце дня. Подобным признаком проявляется сердечная недостаточность.
Еще один сигнал, который можно заметить, – это внезапное увеличение объемов тела в течение дня. Подобной «полноте» способствует задержка жидкости в тканях, возникающая из-за сердечной недостаточности.
Все перечисленные симптомы являются поводом для обращения к врачу, подчеркнула кардиолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому вредно засыпать в носках.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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