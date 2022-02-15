Эта «доисторическая» диета поможет предотвратить ожирение и болезни
Палеодиета — это одна из форм диеты, цель которой — помочь человеку, который ее придерживается, похудеть. Цель палеодиеты, изобретенной в 1970-х годах доктором Уолтером Фогтлином, — воспроизвести то, как люди питались в эпоху палеолита, которая произошла около двух с половиной миллионов лет назад.
Концепция диеты заключается в том, что человеческое тело не соответствует современным диетам, которые возникли в результате ведения сельского хозяйства. Считается, что именно это несоответствие является фактором, способствующим распространенности диабета и сердечных заболеваний.
Палеодиета не только помогает людям похудеть, но и помогает планировать приемы пищи.
Если человек хочет сесть на палео-диету, есть ряд продуктов, которых ему нужно придерживаться, а некоторых следует избегать.
Фрукты, овощи, орехи, семена, нежирное мясо, рыба и масла — все это часть того, что нужно включить в палеодиету. Напротив, человек, придерживающийся диеты, должен избегать зерновых, бобовых, таких как фасоль, молочных продуктов, рафинированного сахара, соли, картофеля и продуктов с высокой степенью переработки.
Исследование Лундского университета сравнило палеодиету со средиземноморской диетой, при этом исследователи сосредоточили внимание на толерантности к глюкозе, уровне инсулина, весе и окружности талии.
Вывод из этого исследования заключался в том, что палеодиета была полезна, помогая кому-то похудеть и повысить толерантность к глюкозе. Преимущества палео-диеты не ограничивались только снижением веса. Исследование 2009 года показало, что палео-диета может быть полезна для снижения уровня холестерина.
Результаты, опубликованные в Европейском журнале клинического питания, показали, что уровень холестерина ЛПНП (плохого) снизился на 22 процента, а артериальное давление также снизилось.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, есть ли какие-либо долгосрочные последствия палеодиеты.
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University of Lund
Здоровье
Университет в городе Лунд на юге Швеции. Имеет семь факультетов, на которых учатся более 34 тысяч студентов.
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