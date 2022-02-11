Рак легких: врач Кхан рассказал о его проявлении на пальцах и ногтях
Заметив некоторые изменения с ногтями, не оставляйте это без внимания, запишитесь на осмотр, дает совет врач Амир Кхан (доктор Амир).
Британский врач Амир Кхан рассказал, какими признаками может проявляться рак легких, заметив попутно, что заболевание может влиять на состояние ногтей. Тревожным симптомом в этом плане может быть изменение формы ногтей, происходящие в связи с определенной деформацией пальцев.
Врач Кхан напомнил, что в случае раковой опухоли в легких у пострадавшего человека могут появляться так называемые гиппократовы пальцы, у которых укрупняется верхняя фаланга. Также подобное изменение известно как синдром барабанных палочек.
Медик сообщил, какие симптомы могут сопровождать этот процесс.
- Размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.
- Угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожей чуть ниже кутикулы) увеличивается, из-за чего ноготь изгибается больше, чем обычно.
- Ноготь и кожа вокруг ногтя выглядят блестящими, на пластине возникают бороздки по всей длине.
- Из-за увеличенных концевых фаланг пальцы принимают вид дубинок.
Другие симптомы рака легких. Врач Кхан перечислил следующие изменения.
- Необъяснимый кашель длится минимум три недели.
- Голос становится хриплым, охриплость длится три недели или более.
- Происходит непреднамеренное похудение.
- Ощущается сильная общая слабость, усталость.
Амир Кхан (Amir Khan)
Здоровье
врач NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании
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