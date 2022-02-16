Псилоцибин облегчает депрессию на срок до года

«Наши результаты показывают, что использование псилоцибина может быть многообещающим терапевтическим подходом в тщательно контролируемых условиях. Он может привести к значительным и устойчивым улучшениям при депрессии», - рассказывает доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Натали Гукасян.

Предыдущие исследования, проведенные учеными из Университета Джона Хопкинса, показали, что психоделическое лечение псилоцибином облегчало симптомы серьезного депрессивного расстройства у взрослых на срок до месяца. Новая работа специалистов показала, что антидепрессивный эффект у некоторых пациентов может длиться год, при условии поддерживающей психотерапии. Отчет о новом исследовании был опубликован в Journal of Psychopharmacology.Однако она предупреждает, что результаты получены в условиях исследования. Для применения псилоцибина необходима большая подготовка и структурированная поддержка клиницистов и терапевтов. Самостоятельное использование запрещено.За последние 20 лет наблюдается рост исследований классических психоделиков — фармакологического класса соединений, включающих псилоцибин, вещество, содержащееся в галлюциногенных грибах. По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США, псилоцибин может вызывать изменения восприятия, меняя осознание человеком своего окружения, а также мыслей и чувств. Лечение псилоцибином показало себя многообещающим в исследовательских условиях для лечения ряда психических расстройств и зависимостей.Ранее ученые назвали растение , которое защищает от коронавируса.