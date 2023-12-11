Врач Лаврищев назвал прием противовирусных средств среди ошибок в лечении простуды

«Сегодня у нас есть специфические препараты от гриппа и коронавируса, однако они никак не действуют на другие вирусы, и применять их можно только после положительного экспресс-теста на эти заболевания», - заявил эксперт.

«Никогда не принимайте антибиотики без анализов крови, которые доказывают необходимость их применения», - поделился советом Александр Лаврищев.

Отказ от приема лекарств при беременности;

Слишком сильное сморкание;

Долгое использование назальных спреев;

Продолжающаяся рабочая деятельность и недостаточный отдых, а также наоборот – постоянный постельный режим без малейшей физической активности;

Боязнь проветривать комнату;

Недостаточное питье воды.

Врач Лаврищев указал в беседе с «Вечерней Москвой» на распространенные ошибки в лечении простуды. Одной из таких ошибок он назвал неконтролируемый прием противовирусных средств. Медик подчеркнул, что нет таких препаратов, которые бы излечивали простуду.Еще одна ошибка в лечении простуды – это прибегание к антибиотикам.Врач констатировал, что нет таких правил, согласно которым пациент, у которого лихорадка длится пять или семь дней, должен начать принимать антибиотики.Также не существует правил о том, что сбивать температуру жаропонижающими лекарствами следует исключительно при высоких показателях – не менее 38 градусов. На самом деле ориентиром для приема этих лекарств служит самочувствие человека. Если оно серьезно ухудшается при температуре ниже 38 градусов, то нужно принять препарат, не дожидаясь момента, когда градусник покажет более высокую цифру. В то же время некоторые люди относительно нормально переносят состояние с температурой 38,5 – им пить лекарства не следует.Другие ошибки в лечении простуды:На самом деле симптомы простуды возникают не от воздействия вируса на организм, а в зависимости от того, как на него реагирует иммунная система. Тяжелая простуда может быть следствием сильной иммунной системы.На самом деле несколько десятков научных исследований показали, что витамин С не предотвращает простуду, а лишь в некоторой степени ослабляет ее симптомы.На самом деле холодно на улице или жарко, простудиться можно с одинаковым успехом. Осенью и зимой люди простужаются чаще из-за того, что в силу погодных условий проводят больше времени в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, к тому же скученно – все это помогает вирусам быстро распространяться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что влияет на появление опасного воспаления в кишечнике

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