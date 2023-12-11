Врач Чижикова: стресс и вредные привычки ведут к повреждению тканей желудка и гастриту

«Эти бактерии выделяют вещества, которые стимулируют желудок на увеличение кислотности его сока. Они также разрушают защитной слой на стенах желудка, делая слизистую уязвимой», - поделилась Чижикова с «Газетой.Ru»

«Хронический стресс может вызывать изменения в пищеварительной системе, такие как повышенная выработка желудочного сока, усиленное сокращение мышц желудка и снижение протекции его слизистой оболочки. Это может привести к повреждениям слизистой оболочки и развитию воспалительных процессов».

Нерегулярное питание:

Быстрое проглатывание пищи без тщательного жевания;

Пристрастие к специям и еде с острым, жгучим вкусом, маринадам, копченостям;

Злоупотребление алкоголем;

Курение;

Бесконтрольное применение лекарств.

Врач Чижикова рассказала в интервью, почему у людей развивается гастрит. Одна из причин – инфицирование хеликобактер пилори (бактерии, внедряющиеся в слизистую оболочку желудка и повреждающие ее).Медик добавила, что стресс и вредные привычки тоже ведут к повреждению тканей желудка и гастриту.Вредные привычки, которые повреждают целостность тканей желудка.Боли в животе, вздутие, тошнота и другие неприятные симптомы – всего этого может не быт при гастрите. Во многих случаях он никак не проявляется. Выявить его помогают не внешние симптомы, а анализ ткани стенки желудка, который получают при гастроскопии.Иногда на гастрит указывает лишь небольшой дискомфорт, возникающий при приеме пищи. Также данной патологии бывает свойственно быстро возникающее насыщение, при котором желудок кажется наполненным после небольших порций еды, либо противоположный эффект, когда даже после большого количества пищи человек не испытывает полноценного насыщения.Статистически до 90 процентов случаев заболеваемости раком желудка в РФ развивается в тесной связи с предшествующим хроническим гастритом, который вызывается бактерией Helicobacter pylori.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может проявляться опасный для человека панкреатит

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