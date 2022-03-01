Насколько курение опасно для беременности
Все слышали о том, что желающим забеременеть женщинам нужно категорических отказаться от всех вредных привычек, включая курение. Но насколько оно реально опасно для их здоровья и для будущих малышей?
Попадающие с дымом в тело человека токсины не вымываются из организма сразу, так что перед зачатием курение необходимо прекратить. Организму потребуется длительная детоксикация. Химические вещества, содержащиеся в сигаретах, могут повредить яйцеклетку женщины и повлиять на количество сперматозоидов у мужчин. Желательно бросить курить как минимум за четыре месяца до попытки зачать ребенка. Но если вы хронический курильщик, вам потребуется не менее одного года, чтобы обратить вспять его последствия. И вот почему.
Курение может сократить снабжение ребенка кислородом, что способно привести к осложнениям во время беременности. Оно иногда провоцирует выкидыши, преждевременные роды, мертворождения и появление на свет детей с нарушениями головного мозга, слуха или зрения. Курение также может негативно повлиять на рост плаценты и плода, что вызовет прерывание беременности. Наконец, курение до или во время зачатия может привести к сокращению фаллопиевых труб, что затруднит прохождение через них эмбриона. Поэтому иногда оплодотворенная яйцеклетка высаживается вне матки. Этот тип внематочной беременности может быть опасен для жизни матери, и, к сожалению, для спасения жизни женщины приходится удалять эмбрион.
Разберемся с опасными мифами о беременности. Попадающий внутрь с сигаретой или без нее сигаретный дым смертелен. Он воздействует на будущую маму и ребенка так же, как если бы женщина курила. А значит, пассивное курение также может задержать процесс зачатия. Курение влияет на фертильность, но не сводит на нет все шансы забеременеть. Поэтому беременность во время курения возможна. Но продолжение курения во время беременности вредно для вас и ребенка. Лучше бросить на любом сроке, чем курить на протяжении всего периода беременности. Отказ от курения элементарно подарит больше кислорода ребенку, необходимого для его правильного развития. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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