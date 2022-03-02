Простой мазок из полости рта поможет предотвратить преждевременные роды
Взятый со щеки в полости рта мазок у матерей и отцов может сообщить врачам о там, грозит ли их будущим детям преждевременное появление на свет. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона.
Преждевременные роды представляют огромную опасность для здоровья и жизни ребёнка. Недоношенные дети сталкиваются с самыми разными расстройствами, порой сохраняющимися на протяжении всей их жизни. Поэтому очень важно сделать всё для того, чтобы ребёнок появился на свет точно в срок. Однако довольно сложно предсказать, грозит ли женщине эта проблема, особенно в начальный период беременности. И вот теперь учёные из Вашингтона предложили довольно простое решение этой сложной задачи - мазок, который берется с внутренней стороны щеки из полости рта. Причём необходимо брать его не только у будущей мамы, но и у будущего папы.
Учёные взяли эти мазки у 40 пар родителей через 9 дней после появления их детей на свет. Половина этих родителей произвела потомство раньше времени, а вторая половина точно в срок. Лабораторные анализы показали, что у матерей недоношенных детей имеется приблизительно 100 уникальных биомаркеров, по наличию которых риск можно выявить и ещё задолго до возникновения данной проблемы. Также некоторые заметные эпигенетические признаки или молекулярные процессы, определяющие поведение генов, были отмечены и в мазках отцов, хотя и в меньшем количестве.
Авторы исследования утверждают, что биомаркеры присутствовали у всех родителей, чьи дети появились на свет раньше времени. Также их зафиксировали и у дочерей, рождённых до срока, но не у мальчиков. Эти маркеры среди девочек могут теоретически быть использованы для определения риска преждевременных родов, когда сами девочки уже станут взрослыми. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Здоровье
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон
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