Собаки способны горевать из-за смерти других животных
Исследователи установили, что некоторые щенки, которые переживают своих братьев и сестёр, могут горевать из-за их утраты на протяжении нескольких месяцев. А в каких-то случаях скорбь затягивается даже на годы.
Учёные из Италии получили новые доказательства того, что наши четвероногие любимцы обладают зачатками ума. Оказывается, собаки способны горевать не только по потерянному хозяину, но и из-за смерти других собак. Авторы исследования опросили 426 собаковладельцев из Италии, у каждого из которых в доме было как минимум два животных, одно из которых скончалось, а второе продолжало жить. Почти 90% людей сообщили о том, что поведение их собак изменилось.
Авторы исследования из ветеринарной клиники San Marco Veterinary Clinic рассказали, что наиболее распространёнными формами поведения, о которых сообщали владельцы собак, было снижение интереса к приёму пищи и играм. В некоторых случаях эта грусть продолжалась несколько месяцев, а в других годами.
В команду исследователей входили психологи, которые должны были четко отделить чувства владельцев от реальных чувств их собак, то есть не допустить, чтобы скорбь хозяина по ушедшей из жизни собаки в его рассказах перешла на оставшуюся в живых собаку. Эмоциональная реакция была четко отделена от поведенческой, и даже близость между владельцами и выжившими или умершими собаками не влияла на итоговые результаты. При этом можно было с достаточной степенью точности предположить, будет ли выживший питомец испытывать горе. Это зависело от того, насколько прочной была его связь со второй собакой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
San Marco Veterinary Clinic
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