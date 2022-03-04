Высокий рост — фактор риска колоректального рака

«Это крупнейшее исследование такого рода на сегодняшний день. Оно доказывает, что более высокий рост является упускаемым из виду фактором риска», - рассказывает Джерард Маллин, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и гепатологии Университета Джона Хопкинса.

«Одна из возможных причин этой связи заключается в том, что рост взрослого человека коррелирует с размером органов тела. Более активная пролиферация в органах более высоких людей может увеличить вероятность мутаций, ведущих к злокачественной трансформации», - отмечает Элинор Чжоу, доктор медицинских наук, соавтор работы.