Высокий рост — фактор риска колоректального рака
Новый метаанализ нескольких независимых исследований показал, что у более высоких взрослых вероятность развития колоректального рака или полипов толстой кишки, которые впоследствии могут стать злокачественными, выше, чем у людей меньшего роста. В то время как связь между более высоким ростом и колоректальным раком исследовалась ранее, ученые из Университета Джона Хопкинса отмечают, что результаты были противоречивыми.
«Это крупнейшее исследование такого рода на сегодняшний день. Оно доказывает, что более высокий рост является упускаемым из виду фактором риска», - рассказывает Джерард Маллин, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и гепатологии Университета Джона Хопкинса.
Ученые предупреждают, что исследование не доказывает причинно-следственной связи и что рост не стоит воспринимать как доминирующий фактор риска, в отличие от возраста и генетики. Тем не менее исследование подтверждает давно наблюдаемую связь между более высоким ростом и риском колоректального рака.
«Одна из возможных причин этой связи заключается в том, что рост взрослого человека коррелирует с размером органов тела. Более активная пролиферация в органах более высоких людей может увеличить вероятность мутаций, ведущих к злокачественной трансформации», - отмечает Элинор Чжоу, доктор медицинских наук, соавтор работы.
Авторы метаанализа, опубликованного в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention выбрали 47 международных обсервационных исследований, включающих 280 тыс. случаев колоректального рака и 14 тыс. случаев колоректальной аденомы. Результаты показали, что у самых высоких людей в пределах самого высокого процентиля роста риск развития злокачественного заболевания был на 24 % выше, чем у самых низких людей в пределах самого низкого процентиля.
Ранее ученые назвали диету, помогающую в лечении рака поджелудочной железы.
Джерард Маллин
Здоровье
Доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и гепатологии Университета Джона Хопкинса
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