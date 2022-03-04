Ученые: риск заболеть раком кишечника может зависеть от роста человека
Исследование ученых показало, что склонность к заболеванию раком кишечника может зависеть от роста человека – наиболее серьезно рискуют высокие люди.
Рак кишечника, начинающийся в толстой кишке, считается одним из наиболее распространенных видов злокачественных заболеваний. Одним из типичных факторов, увеличивающих его риск, считается нездоровое питание – в частности, злоупотребление продуктами из переработанного мяса. Но учеными также был выявлен другой фактор риска, и весьма неожиданный: исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что риск заболеть раком кишечника может зависеть от роста человека
«У более высоких людей увеличен риск заболеть раком кишечника».
В результате метаанализа научные специалисты установили, что люди высокого роста чаще страдают от полипов толстой кишки, которые впоследствии могут становиться злокачественными – так называемых аденом. По версии ученых, одна из возможных причин этого заключается в том, что высокий рост коррелирует с размером органов человеческого тела.
«В органах более высоких людей происходит более активное размножение клеток, что может увеличить вероятность мутаций, ведущих к злокачественной трансформации», - отмечают исследователи.
Высокий рост – это сколько? Ученые полагают, что риск заболеть раком кишечника является повышенным для мужчин ростом выше 185 см и женщин ростом выше 172 см. Согласно их расчетам, каждые 10 сантиметров «дополнительного» роста в этом случае связаны с 14-процентным повышением риска развития колоректального рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака кишечника.
Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University)
Здоровье
частный исследовательский университет в городе Балтимор, США
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