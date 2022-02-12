Кетогенная диета может улучшить лечение рака поджелудочной железы

«За последние два десятилетия был достигнут реальный прогресс в борьбе с раком поджелудочной железы, - рассказывает Рабинович, который также является профессором химического факультета в Принстонском университете. - Проблема в том, что преимущества химиотерапии очень недолговечны».

Доклиническое исследование организации Ludwig Cancer Research показало, что кетогенная диета, обычно использующаяся для похудения, может повысить эффективность химиотерапии при раке поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Med. Результаты показали, что в сочетании с химиотерапией диета утраивает время выживания. Исследование проводилось на мышиных моделях аденокарциномы протоков поджелудочной железы (PDAC).Исследователи во главе с директором отделения Ludwig Cancer Research в Принстоне Джошуа Рабиновичем также описывают результаты сложного исследования того, как кетогенные диеты влияют на метаболизм опухолей PDAC, и определяют механизмы, которые могут объяснить терапевтический эффект. Их результаты в настоящее время оцениваются в рамках клинического испытания (NCT04631445), в котором проверяются преимущества кетогенной диеты у пациентов с PDAC, получающих химиотерапию.Существующие доклинические данные свидетельствуют о том, что голодание или диеты, напоминающие голодание по своим метаболическим эффектам, могут улучшить терапию различных видов рака. Кетогенная диета имитирует голодание за счет снижения циркулирующей глюкозы и снижения уровня инсулина, гормона, который заставляет ткани и опухоли потреблять сахар. Инсулин является важным стимулятором роста рака, особенно в опухолях поджелудочной железы, в то время как глюкоза является критически важным топливом для пролиферации раковых клеток. Собственные исследования Рабиновича ранее показали, что опухоли PDAC, несмотря на их агрессивный рост, испытывают недостаток глюкозы, что предполагает, что они могут быть особенно уязвимы к дополнительному лишению глюкозы.Ранее специалисты рассказали, как за месяц снизить свой холестерин на треть