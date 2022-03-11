Из-за необычной диеты язык жертвы инсульта покрылся волосами
50-летний индус, перенесший инсульт, удивил врачей своим языком. Он не только почернел, но и покрылся "волосками", что было связано с удивительной диетой пациента.
Пациент из Индии чуть старше 50 перенес острое нарушение мозгового кровообращения, однако удивил он врачей медицинского центра в штате Керала совсем не этим. После выписки его язык стал покрываться значительным количеством остатков омертвевшей кожи и бактериями, что сами врачи связали с необычным рационом этого индуса, который из-за болезни начал употреблять только так называемую очищенную пищу. Очистка достигалась за счет использования блендера. Другими словами, никакой твердой пищи индиец не поглощал, она всегда была в виде супа или какой-то кошице.
У мужчины развилось безвредное состояние, известное в медицине как lingua villosa nigra (черный «волосатый» язык). В данном случае оно соединилось с тяжёлым инсультом, приведшем к параличу всей левой части тела. Из этого мужчине стало тяжело жевать твердую пищу и он начал ее мельчить. Пациента повторно госпитализировали через два месяца после первой выписки, поскольку в этих самых омертвевших клетках, похожих на волоски, застревала пища. Родственникам больного, осуществляющим уход за ним, дали советы по чистке языка, и довольно скоро расстройство исчезло. На это потребовалось 20 дней.
До 13% всех взрослых людей сталкиваются с черным «волосатым» языком в какой-то период своей жизни, правда, в разной степени, как полагают в Американской академии пероральный медицины. Столь высокая распространённость этого явления кажется удивительной, но чаще всего расстройство вызывается плохой гигиеной полости рта. Также черный язык в большинстве случаев наблюдается у людей, предпочитающих употреблять только мягкую пищу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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