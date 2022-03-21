Голубые маффины помогут диагностировать воспаления кишечника
Употребление специально окрашенных маффинов для того, чтобы потом отследить цвет стула, поможет установить наличие воспалительной болезни кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона.
Если вы хотите иметь великолепное оправдание для поедания маффинов, то вам изрядно повезло – они нужны для проверки здоровья. Впрочем, для этого понадобятся кулинарные изделия особого голубого оттенка. Эксперты полагают, что поглощение этих специально окрашенных лакомств может обеспечить ценную информацию о проблемах со здоровьем кишечника. Если окрашенные маффины проходят через желудочно-кишечную систему слишком быстро, то это сигнализирует о воспалительном заболевании кишечника.
Замедление с окрашиванием стула может сообщать о наличии риска диабета второго типа. В норме после поглощения голубых маффинов вам должно требоваться около 20 часов для того, чтобы их следы оказались в стуле. Если они там обнаруживаются быстрее, проблема в кишечнике. Если для появления синевы в стуле требуется более 60 часов, есть высокая вероятность преддиабета, так как задержка может быть связана с большим объемом внутреннего или висцерального жира.
Нашему организму может потребоваться разное время для переваривания пищи от пары часов до трех дней. Именно поэтому и были придуманы специальные маффины. При их изготовлении использовалась особая пищевая краска. Их, к примеру, не сделали красными, поскольку такие маффины можно ошибочно принять за следы других ингредиентов вроде свёклы или даже крови в кале. В экспериментах приняли участие 424 человека, и у 50% синий стул возник приблизительно через 24 часа, а у 20% он появился через 48 часов, что тоже нормально. У тех, у кого он появлялся слишком быстро, тесты подтвердили симптомы воспалительного заболевания кишечника. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Здоровье
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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