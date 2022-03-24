Жизнь у шумной дороги повышает риск сердечного приступа

«Когда люди говорят о загрязнении, они обычно имеют в виду дым или пыль, — рассказывает Абель Э. Морейра, доктор медицинских наук, профессор медицины факультета кардиологии Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона в Ратгерском университете. — Но есть и другие формы загрязнения, например, шумовое».

Жизнь рядом с шумной дорогой может серьезно раздражать, но куда опаснее влияние шума на здоровье в целом. Согласно исследованию, представленному на научной сессии Американского колледжа кардиологов, люди, живущие рядом с загруженными дорогами чаще страдают от сердечного приступа, чем люди, живущие в более тихих районах.Ученые проанализировали частоту сердечных приступов среди почти 16 тыс. жителей Нью-Джерси, США, госпитализированных из-за сердечного приступа в 2018 году. Они оценили уровень шума рядом с их домами.Пациенты были разделены на две группы. Первая испытывала высокий уровень шума от транспорта (в среднем 65 децибел и выше в течение дня). Вторая повергалась низкому уровню шума (в среднем менее 50 децибел в день).Общие результаты показали, что 5 % госпитализаций по поводу сердечных приступов были связаны с повышенным уровнем шума в штате. Частота сердечных приступов была на 72 % выше в местах с высоким уровнем шума от транспорта. Основываясь на относительной частоте сердечных приступов в разных местах, исследователи подсчитали, что воздействие сильного шума является причиной примерно 1 из 20 сердечных приступов в штате.Ранее ученые рассказали, у кого из молодежи выше вероятность столкнуться с сердечным приступом