Ученые рассказали, какие люди имеют повышенный риск сердечных заболеваний в молодом возрасте

«Предыдущее исследование показало, что люди с серьезными психическими заболеваниями умирают на 10-20 лет раньше по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Их основной причиной смерти являются болезни сердца», - рассказывает ведущий автор исследования Ребекка С. Россом, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник в области поведенческого здоровья в Институте HealthPartners в Миннеаполисе.

Анализ почти 600 тыс. взрослых в США показал, что те, у кого диагностировано биполярное расстройство, шизофрения или шизоаффективное расстройство, могут иметь более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний в более молодом возрасте по сравнению со взрослыми, у которых соответствующих диагнозов нет. Свои выводы ученые представили в Journal of the American Heart Association.В ходе этого анализа были оценены данные о состоянии здоровья почти 600 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет. Почти у 2 %, или примерно у 11 тыс. взрослых, было диагностировано серьезное психическое заболевание. Исследователи обнаружили, что взрослые в исследовании с одним из рассмотренных психических заболеваний имели расчетный 10-летний уровень сердечно-сосудистого риска 9,5 % по сравнению с 8 % для взрослых без психических заболеваний.Предполагаемый 30-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний был значительно выше среди лиц с психическим заболеванием. 25 % по сравнению с 11 % среди людей без серьезных психических заболеваний. Повышенный риск сердечных заболеваний был очевиден даже у молодых людей в возрасте 18-34 лет.Ранее специалисты назвали фактор, увеличивающий риск инсульта в четыре раза