Внезапную волну сонного паралича спровоцировала пандемия стресса
Распространённость сонного паралича или ступора может быть более значительной, чем это кажется. И учёные разобрались с его причиной.
Сонным параличом или сонным ступором, а также катаплексией при пробуждении называют особое состояние, которое появляется у человека во время сна, а иногда и при пробуждении. Оно характеризуется полным или частичным параличом мышц. Человек теряет способность управлять своим телом, не может произнести ни одного слова и открыть глаза, но способен контролировать движения глаз. К счастью, этот паралич длится считанные секунды или минуты, и прикосновение к человеку, который находится в этом ступоре, способны его прервать. Хорошо известно, что сонный паралич - это следствие частых и длительных стрессовых ситуаций, и теперь эксперты полагают, что нынешняя эпидемия сонного паралича вызвана пандемией коронавируса, которая спровоцировала повышенный стресс у сотен миллионов людей.
В рейтинге расстройств сна катаплексия пробуждения находится по уровню распространённости на третьем месте после бессонницы и апноэ во сне, если верить поисковику Google, на котором люди ищут помощи от возникших проблем. Сам поисковик проанализировал количество запросов из 60 стран. А ведь до этого было принято считать, что с сонным параличом сталкивается не более 8% населения нашей планеты. И вот новый анализ поисковых запросов позволяет предположить, что это гораздо более распространённая проблема. В этой связи экспертам нужно уделять ей гораздо больше внимания.
При этом особых масштабных исследований в области лечения сонного паралича не проводилось, и с ним борются на основе имеющихся рекомендаций по лечению нарколепсии. Паралич такого рода безвреден, но пациенту бывает страшно понимать, что он не способен контролировать своё тело какое-то время. Если же сонный паралич вызывается какими-то другими патологиями в теле, то необходимо вначале справиться с ними. За медицинской помощью обращаются лишь очень немногие пациенты с сонным параличом, и нередко им приходят на помощь психотерапевты, либо используется разного рода фармакологические препараты вроде трициклических антидепрессантов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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