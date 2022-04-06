Стоматолог рассказал, как избавиться от кровоточивости десен

«К патологическим процессам и кровоточивости могут приводить заболевания пародонта. В частности, это гингивит — воспаление десен. Легкая форма. Тут нет речи о каких-то необратимых патологиях, если вовремя лечить. Ну, а если запустить, то заболевание может перерасти в пародонтит. А это уже серьезное воспаление, которое приводит к разрушению связки между зубом и десной. Зуб без кариеса может стать подвижным и в конце концов покинуть насиженное место», — поясняет специалист.

Важно понимать разницу между единоразовым случаем в виде капли крови во время тщательной чистки зубов и регулярной кровоточивостью десен.Причиной кровоточивости десен может быть и стоматит, который известен, наверное, всем. Его легкие формы проходят без серьезных последствий,⠀а вот при осложнениях иногда выступает и кровь, что является признаком существенных нарушений в организме.Во время беременности, когда происходит гормональная перестройка, десны также могут становиться более рыхлыми, и как результат появляется кровоточивость. Также ее могут вызвать различные системные болезни, типа сахарного диабета. Часто дело в приеме препаратов, которые разжижают кровь.А иногда причина и вовсе банальна — щетка со слишком жесткой щетиной. Она хорошо очищает зубы, а вот десны от нее могут страдать. Поэтому будьте особенно внимательны при выборе щетки. Важно понимать одно: чтобы остановить кровоточивость десен, необходимо точно установить первопричину.