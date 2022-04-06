Несовместимый партнёр разрушает душевное спокойствие
Исследование на основе информации от приложений для знакомств показало, что неподходящий в психологическом плане партнёр разрушает душевное спокойствие. А вот подходящий, напротив, его укрепляет.
Если вы подобрали себе психологически совместимого партнёра, то это идёт на пользу психике, поскольку позволяет не только лучше разобраться в самом себе, но и значительно обогатить жизнь. Если вы хорошо ладите с человеком, то обменивайтесь с ним информацией, порой даже не говоря ни одного слова. Но несовместимый партнёр, или тот, с кем вы вообще не общаетесь, отрицательно воздействует на душевное спокойствие. Самые разные ссоры или непонимание своего положения в отношениях могут вызывать серьезный психологический разлад.
Порой бывает сложно разобраться в том, совместимы ли вы с каким-то человеком или нет. Но попробуйте ответить на простой вопрос - чувствуете ли вы рядом с этим человеком душевный, эмоциональный и даже физиологический покой. Почти 40% пользователей одной из приложений для знакомств мужского пола в возрасте от 28 до 38 заявили, что довольны нынешними партнерами. У женщин это довольство выразили 47%.
Когда дело касается свиданий, женщинам приходится нелегко. Они испытывают некоторое социальное давление и боязнь осуждения со стороны. Всё это мешает представительницам прекрасного пола встречаться с теми, с кем им хочется. Но и у мужчин есть свои проблемы - очень жёсткая конкуренция в приложениях для знакомств. Как правило, количество мужчин там намного превышает число женщин, поэтому у них меньше шансов получить лайки и совпадения. И тем самым поиск психологический совместимого партнёра приобретает еще большее значение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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