Рак языка: постоянная язва во рту может быть симптомом заболевания

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осматривать язык в зеркале

Рак языка, являющийся разновидностью рака головы и шеи, чаще встречается у людей старше 40 лет.

Наиболее распространенный тип рака языка называется плоскоклеточным. Плоскоклеточные клетки представляют собой тонкие плоские клетки, которые присутствуют на поверхности кожи и языка, в слизистой оболочке пищеварительного и респираторного трактов, а также в слизистой оболочке рта, горла, щитовидной железы, гортани. Появлению плоскоклеточного рака языка способствуют курение, злоупотребление алкоголем, заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), сообщили специалисты из Cancer Research UK.

Говоря о симптомах рака языка, медики отметили, что постоянная язва во рту может указывать на высокую вероятность этого заболевания.

«Основными симптомами рака языка являются болезненность языка и появление на нем долго не заживающей язвы», - уточнили онкологи.

Другие симптомы рака языка. Они могут включать следующие нарушения.
  • Красное или белое пятно на языке, которое не проходит.
  • Постоянную боль в горле.
  • Боль при глотании.
  • Ощущение онемения во рту.
  • Чувство жжения в языке.
  • Проблемы с движением языка или речью,
  • Боль в ухе (редко).
Людям, которые замечают у себя такие симптомы, нужно записаться на прием к врачу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться рак поджелудочной железы.

Cancer Research UK

Здоровье

организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн

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