Рак языка: постоянная язва во рту может быть симптомом заболевания

«Основными симптомами рака языка являются болезненность языка и появление на нем долго не заживающей язвы», - уточнили онкологи.

Красное или белое пятно на языке, которое не проходит.

Постоянную боль в горле.

Боль при глотании.

Ощущение онемения во рту.

Чувство жжения в языке.

Проблемы с движением языка или речью,

Боль в ухе (редко).

Наиболее распространенный тип рака языка называется плоскоклеточным. Плоскоклеточные клетки представляют собой тонкие плоские клетки, которые присутствуют на поверхности кожи и языка, в слизистой оболочке пищеварительного и респираторного трактов, а также в слизистой оболочке рта, горла, щитовидной железы, гортани. Появлению плоскоклеточного рака языка способствуют курение, злоупотребление алкоголем, заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), сообщили специалисты из Cancer Research UK.Говоря о симптомах рака языка, медики отметили, что постоянная язва во рту может указывать на высокую вероятность этого заболевания.Другие симптомы рака языка. Они могут включать следующие нарушения.Людям, которые замечают у себя такие симптомы, нужно записаться на прием к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться рак поджелудочной железы.