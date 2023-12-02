Четыре вида лекарств, которые нельзя смешивать с молочными продуктами

Как пишет The Health, некоторые лекарства нельзя смешивать с молочными продуктами. Необходимо сделать временной перерыв между таблеткой и, например, кефиром.Многие принимают лекарства от гипотиреоза, состояния, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. Синтетроид (левотироксин) заменяет недостающий гормон.Все лекарства для щитовидной железы следует принимать натощак, однако левотироксин немного отличается. Прием продуктов, содержащих кальций, может привести к тому, что лекарство будет всасываться в меньшем количестве. Рекомендуется подождать четыре часа, прежде чем есть или пить молочные продукты после приема лекарства.Есть много антибиотиков, которые не следует принимать с молочными продуктами, потому что содержащийся в пище кальций так же, как и в предыдущем случае, может уменьшить количество нужной дозы.Их принимают при анемии, состоянии, при котором в крови недостаточно красных кровяных телец. Исследования показывают, что железо лучше принимать натощак, так оно лучше усваивается. Иногда добавки железа вызывают неприятные побочные эффекты, такие как расстройство желудка. В таком случае полезно принимать добавку с небольшим количеством пищи, но убедитесь, что это не молочные продукты с высоким содержанием кальция. Обязательно разделяйте их примерно на два часа. Это заболевание, распространенное у пожилых людей, особенно у женщин, при котором кости истончаются и становятся хрупкими. Лекарства, называемые бисфосфонатами, назначают для укрепления костей.Известно, что молочные продукты, а также другие продукты с высоким содержанием кальция, приводят к тому, что организм усваивает меньше лекарств. Подождите несколько часов, прежде чем пить молоко или употреблять другие молочные продукты.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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