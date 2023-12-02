Диетолог Егорова: самый полезный суп — овощной
Диетолог Наталья Егорова рассказала, что одним из самых полезных первых блюд является овощной суп. Он богат питательными веществами, включая витамины, минералы и клетчатку, и в то же время низкокалорийный.
— Овощной суп обычно имеет низкую калорийность, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом и здоровьем в целом. При этом он прекрасно насыщает и согревает. В целом, овощной суп является отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и правильному питанию, — сказала Егорова специально для «МедикФорума».
Еще один несомненный плюс овощного супа — его легко готовить. Попробуйте тыквенный суп-пюре, советует диетолог. Просто отварите в небольшом количестве воды морковь, картофель, тыкву и измельчите все это с помощью блендера. Можно добавить немного сливок или масла. Посыпьте блюдо зеленью и тыквенными семечками.
Польза овощного супа:
Овощи, такие как морковь, брокколи, цветная капуста, лук, помидоры и шпинат, содержат множество полезных веществ, которые могут помочь поддерживать здоровье.
Овощной суп является отличным источником клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения и поддержанию здорового веса. Овощи содержат антиоксиданты, которые помогают защищать организм от свободных радикалов.
Для приготовления полезного супа нужно использовать свежие овощи и минимальное количество соли. Можно добавить нежирное мясо или куриную грудку для дополнительного белка, а также различные травы и специи для придания вкуса.
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