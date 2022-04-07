Врачи назвали два фрукта, которые нельзя сочетать со статинами

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Грейпфрут и помело могут усиливать эффект статинов

Статины — это группа лекарств, которые помогают снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или так называемого плохого холестерина в крови. Холестерин ЛПНП повышает риск сердечных заболеваний, вызывая накопление жировых отложений в артериях. Статины снижают выработку холестерина ЛПНП в артериях.

Несмотря на плюсы статинов, у них есть побочные эффекты. В частности, взаимодействие с определенными продуктами питания. Речь идет о цитрусовых — грейпфруте и помело.

По данным British Heart Foundation (BHF), грейпфрутовый сок увеличивает концентрацию статинов в крови. Поскольку грейпфрут является плодом скрещивания апельсинов и помело, ученые полагают, что помело может влиять похожим образом.

Это, в свою очередь, увеличивает риск побочных эффектов. Если вы принимаете статины, стоит ограничить потребление грейпфрутового сока небольшим количеством, но лучше вообще отказаться от него.

Побочные эффекты могут различаться в зависимости от типа принимаемого статина, но чаще всего встречаются:
  • головная боль;
  • головокружение;
  • слабость;
  • проблемы с пищеварительной системой (запор, диарея, несварение желудка или выделение газов);
  • боль в мышцах;
  • проблемы со сном;
  • низкое количество тромбоцитов в крови.
Если вам назначен прием статинов, стоит проконсультироваться с врачом относительно спорных продуктов питания.

Ранее специалисты объяснили, как сильная привязанность к домашним животным может быть опасна для психики.

British Heart Foundation

Здоровье

Некоммерческая организация

Теги : статины, грейпфрут, помело