Врачи назвали два фрукта, которые нельзя сочетать со статинами
Статины — это группа лекарств, которые помогают снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или так называемого плохого холестерина в крови. Холестерин ЛПНП повышает риск сердечных заболеваний, вызывая накопление жировых отложений в артериях. Статины снижают выработку холестерина ЛПНП в артериях.
Несмотря на плюсы статинов, у них есть побочные эффекты. В частности, взаимодействие с определенными продуктами питания. Речь идет о цитрусовых — грейпфруте и помело.
По данным British Heart Foundation (BHF), грейпфрутовый сок увеличивает концентрацию статинов в крови. Поскольку грейпфрут является плодом скрещивания апельсинов и помело, ученые полагают, что помело может влиять похожим образом.
Это, в свою очередь, увеличивает риск побочных эффектов. Если вы принимаете статины, стоит ограничить потребление грейпфрутового сока небольшим количеством, но лучше вообще отказаться от него.
Побочные эффекты могут различаться в зависимости от типа принимаемого статина, но чаще всего встречаются:
- головная боль;
- головокружение;
- слабость;
- проблемы с пищеварительной системой (запор, диарея, несварение желудка или выделение газов);
- боль в мышцах;
- проблемы со сном;
- низкое количество тромбоцитов в крови.
Ранее специалисты объяснили, как сильная привязанность к домашним животным может быть опасна для психики.
British Heart Foundation
Здоровье
Некоммерческая организация
Оставить комментарий