Сильная привязанность к домашним животным может быть опасна для психики

«Наши результаты могут показаться неожиданными, поскольку многие люди считают домашних животных полезными для психического здоровья. Однако сильная привязанность к животным связана с ухудшением психического здоровья во время изоляции. Для этого может быть много причин, например, люди, которые уже были в депрессии или чувствовали себя одинокими, могли завести домашнее животное и сильно привязаться к нему».

Новое исследование Королевского университета Белфаста показало, что люди, которые сильно привязаны к своим питомцам, с большей вероятностью страдали от проблем с психическим здоровьем во время изоляции из-за COVID-19.В январе 2021 года ученые опросили 143 владельцев домашних животных и 103 человека, у которых не было домашних животных, чтобы выяснить, помогают ли животные уменьшить депрессию, стресс и чувство изоляции. Среди владельцев домашних животных 62 % владели собаками, а 28 % кошками. Они заполняли анкету из 23 пунктов, которая определяла шкалу привязанности.Эксперты обнаружили, что домашние животные не улучшали психическое здоровье своих владельцев во время изоляции, и что владельцы собак были более привязаны к своим питомцам, чем владельцы кошек.Исследование показало, что наиболее склонны к депрессии были женщины с детьми и меньшим количеством социальных связей. Самым сильным предиктором психического благополучия был уровень привязанности к домашнему животному. В частности, люди, которые были больше всего привязаны к собакам или кошкам, имели самый высокий уровень депрессии и одиночества и самый низкий уровень счастья.Исследование под руководством доктора Деборы Уэллс, преподавателя Школы психологии при Королевском университете Белфаста, будет опубликовано в журнале Anthrozoös. Она прокомментировала результаты работы.Исследование подчеркивает эмоциональную уязвимость тех, кто сильно привязан к своим питомцам. Ученые подчеркивают, что эта область исследований достойна дальнейшего изучения.Ранее ученые рассказали, чем COVID грозит мужчинам