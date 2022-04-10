На высокий сахар и возможный диабет 2 типа может указывать состояние ног

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ступня

Врачи напоминают, что в ногах могут проявляться признаки высокого уровня сахара, который держится в крови длительное время и часто указывает на возникший диабет 2 типа.

Диабет 2 типа возникает, когда организм человека теряет способность эффективно усваивать и перерабатывать глюкозу – это так или иначе связано с выработкой гормона инсулина и характеризуется высоким сахаром в крови. На первой стадии нарушение развивается практически бессимптомно, но когда начинает прогрессировать, можно заметить появление различных признаков, – и многие  проявляются в ногах.

Медики поясняют, что в случае появления диабета 2 типа конечности подвергаются нейропатии – неврологическому повреждению, возникающему вследствие плохого кровообращения из-за густой «засахаренной» крови. Состояние рук и ног при этом может особенно серьезно ухудшиться, поскольку периферические участки тела (стопы, кисти, пальцы, ногти) страдают от ухудшения кровотока наиболее сильно.

Врачи уточнили, какие признаки указывают на ухудшившееся состояние ног в результате возможной гипергликемии (высокого уровня сахара в крови).
  • Боль.
  • Чувство покалывания, жжения в стопах, голенях.
  • Холодные или горячие на ощупь ноги.
  • Повышенная чувствительность в ногах.
Специалисты напоминают, что здоровый образ жизни имеет особое значение для контроля сахара в крови, профилактики гипергликемии. В частности, важно следить за свои рационом: обязательно пить воду, а также употреблять достаточно белка и клетчатки.

Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, которыми может проявляться состояние так называемого тихого инсульта.
Теги : симптомы диабета, высокий сахар в крови, ноги