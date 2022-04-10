На высокий сахар и возможный диабет 2 типа может указывать состояние ног
Врачи напоминают, что в ногах могут проявляться признаки высокого уровня сахара, который держится в крови длительное время и часто указывает на возникший диабет 2 типа.
Диабет 2 типа возникает, когда организм человека теряет способность эффективно усваивать и перерабатывать глюкозу – это так или иначе связано с выработкой гормона инсулина и характеризуется высоким сахаром в крови. На первой стадии нарушение развивается практически бессимптомно, но когда начинает прогрессировать, можно заметить появление различных признаков, – и многие проявляются в ногах.
Медики поясняют, что в случае появления диабета 2 типа конечности подвергаются нейропатии – неврологическому повреждению, возникающему вследствие плохого кровообращения из-за густой «засахаренной» крови. Состояние рук и ног при этом может особенно серьезно ухудшиться, поскольку периферические участки тела (стопы, кисти, пальцы, ногти) страдают от ухудшения кровотока наиболее сильно.
Врачи уточнили, какие признаки указывают на ухудшившееся состояние ног в результате возможной гипергликемии (высокого уровня сахара в крови).
- Боль.
- Чувство покалывания, жжения в стопах, голенях.
- Холодные или горячие на ощупь ноги.
- Повышенная чувствительность в ногах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, которыми может проявляться состояние так называемого тихого инсульта.
Оставить комментарий