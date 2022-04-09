Кардиолог Хорошев назвал сигналы тихого инсульта, который может оказаться смертельным
Тихим инсультом называют состояние внутричерепной геморрагии, об особенностях смертельно опасного нарушения рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
Врач сообщил в интервью, что геморрагические инсульты, называемые тихими, развиваются как следствие повреждения сосуда в мозге. В большинстве случаев такие инсульты провоцируются разрывом мальформации.
«Как правило, это врожденное состояние, и человек может прожить долгие годы, многие десятилетия, не зная о том, что у него имеются эти патологические изменения, которые никак не проявляют себя», - сказал Хорошев в своем комментарии изданию «Вечерняя Москва».
Кардиолог добавил, что разрыв мальформации может произойти в обстоятельствах стресса, когда повышается артериальное давление, – это, например, может выглядеть как разрыв аневризмы сосуда мозга. Человек в такой момент может испытывать сильные, острые симптомы, но также возможен тихий вариант внутричерепной геморрагии. При развитии тихого инсульта достаточно незначительное кровоизлияние (геморрагия) медленно распространяется в пространстве черепа.
«Поначалу это проявляется, как правило, незначительной головной болью. Иногда может проявляться в виде эпилептиформного припадка», - уточнил Хорошев.
Также кардиолог назвал другие симптомы развивающейся внутричерепной геморрагии.
Зрительные нарушения: пятна, «звездочки» или вспышки.
- Ухудшение слуха и слуховые галлюцинации (например, человек слышит падающие капли).
- Ухудшение речи.
- Нарушения координации, походки: человека начинает заваливать на сторону.
«Если игнорировать подобные симптомы, то, в случае если это окажется тихим инсультом, все может закончиться смертью», - подчеркнул медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени.
Владимир Хорошев
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, кардиолог
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