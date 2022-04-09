Кардиолог Хорошев назвал сигналы тихого инсульта, который может оказаться смертельным

«Как правило, это врожденное состояние, и человек может прожить долгие годы, многие десятилетия, не зная о том, что у него имеются эти патологические изменения, которые никак не проявляют себя», - сказал Хорошев в своем комментарии изданию «Вечерняя Москва».

«Поначалу это проявляется, как правило, незначительной головной болью. Иногда может проявляться в виде эпилептиформного припадка», - уточнил Хорошев.

Ухудшение слуха и слуховые галлюцинации (например, человек слышит падающие капли).

Ухудшение речи.

Нарушения координации, походки: человека начинает заваливать на сторону.

«Если игнорировать подобные симптомы, то, в случае если это окажется тихим инсультом, все может закончиться смертью», - подчеркнул медик.