Кардиолог Хорошев назвал сигналы тихого инсульта, который может оказаться смертельным

0 Фото: shutterstock.com
мужчина держится за голову

Тихим инсультом называют состояние внутричерепной геморрагии, об особенностях смертельно опасного нарушения рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

Врач сообщил в интервью, что геморрагические инсульты, называемые тихими, развиваются как следствие повреждения сосуда в мозге. В большинстве случаев такие инсульты провоцируются разрывом мальформации.

«Как правило, это врожденное состояние, и человек может прожить долгие годы, многие десятилетия, не зная о том, что у него имеются эти патологические изменения, которые никак не проявляют себя», - сказал Хорошев в своем комментарии изданию «Вечерняя Москва».

Кардиолог добавил, что разрыв мальформации может произойти в обстоятельствах стресса, когда повышается артериальное давление,  – это, например, может выглядеть как разрыв аневризмы сосуда мозга. Человек в такой момент может испытывать сильные, острые симптомы, но также возможен тихий вариант внутричерепной геморрагии. При развитии тихого инсульта достаточно незначительное кровоизлияние (геморрагия) медленно распространяется в пространстве черепа.

«Поначалу это проявляется, как правило, незначительной головной болью. Иногда может проявляться в виде эпилептиформного припадка», - уточнил Хорошев.

Также кардиолог назвал другие симптомы развивающейся внутричерепной геморрагии.
 
Зрительные нарушения:   пятна, «звездочки» или вспышки.
  • Ухудшение слуха и слуховые галлюцинации (например, человек слышит падающие капли).
  • Ухудшение речи.
  • Нарушения координации, походки: человека начинает заваливать на сторону.
«Если игнорировать подобные симптомы, то, в случае если это окажется тихим инсультом, все может закончиться смертью», - подчеркнул медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заставляет сосуды и сердце стареть раньше времени.
Владимир Хорошев
Владимир Хорошев
Здоровье
сердечно-сосудистый хирург, кардиолог
Теги : тихие инсульты, признаки заболевания, Владимир Хорошев