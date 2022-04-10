Начали чесаться глаза? Это может сигнализировать о хламидиозе

«Каждый день заражается миллион ИППП, и по мере приближения весны начало сезонной аллергии может привести к путанице симптомов ИППП с обычными аллергиями, такими как сенная лихорадка».

«Но также может вызвать опухание век, водянистые выделения, образование корки или слипание век и чувствительность к свету».

«Важно выяснить основную причину — отсутствие лечения хламидиоза. У мужчин это может вызвать отек яичек и трубок, несущих сперму. Это может привести к эпидидимиту и бесплодию в долгосрочной перспективе».

Как снизить риск передачи