Начали чесаться глаза? Это может сигнализировать о хламидиозе
Сезон пыльцы обычно проявляется появлением зуда в глазах. Однако сенная лихорадка — не единственная причина этой распространенной жалобы. Сенная лихорадка также может быть признаком основной ИППП.
Фармацевт Аббас Канани из Chemist Click объяснил:
«Каждый день заражается миллион ИППП, и по мере приближения весны начало сезонной аллергии может привести к путанице симптомов ИППП с обычными аллергиями, такими как сенная лихорадка».
Одним из основных источников путаницы является зуд в глазах.
По словам Канани, у многих людей хламидиоз не вызывает симптомов: около 70 процентов женщин и 50 процентов мужчин вообще не испытывают симптомов. Однако для тех, у кого есть симптомы, воспаленные зудящие глаза могут быть важным «красным флажком», сказал он. При этом ваши зудящие глаза, скорее всего, являются результатом сезонной аллергии.
Как объяснил Канани, это необычный признак хламидиоза, так как он обычно поражает область гениталий.
«Но также может вызвать опухание век, водянистые выделения, образование корки или слипание век и чувствительность к свету».
По словам фармацевта, хламидиоз в глазах, также известный как хламидийный конъюнктивит, возникает, когда в глазу присутствует инфекция Chlamydia trachomatis.
«Важно выяснить основную причину — отсутствие лечения хламидиоза. У мужчин это может вызвать отек яичек и трубок, несущих сперму. Это может привести к эпидидимиту и бесплодию в долгосрочной перспективе».
Как снизить риск передачи
Хламидиоз в глазах заразен, но есть простые практические шаги, чтобы свести к минимуму риск заражения. Избегайте совместного использования глазных капель и косметических средств, таких как тушь для глаз, прикосновения или трения глаз после встречи с инфицированным человеком, а также спермы или вагинальной жидкости инфицированного человека, при прямом контакте с глазами.
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Аббас Канани
Здоровье
Фармацевт в Chemist Click.
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