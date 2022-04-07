Диабет 2 типа: симптомы включают ощущение жара и холода, покалывание или чувствительность стоп
Диабет развивается, когда организм человека не вырабатывает достаточно инсулина для переработки сахаров, присутствующих в крови. Это может привести ко многим осложнениям, включая боль в ногах и три других необычных симптома.
Многие симптомы постоянно высокого уровня сахара в крови сосредоточены на ногах.
Вы должны позвонить своему врачу на прием, если вы начинаете испытывать какие-либо неприятные ощущения, так как их не лечили, ампутация может быть для некоторых печальной реальностью. Диабетическая невропатия относится к повреждению нервов и может возникать в разных частях тела, но чаще всего в ногах и руках.
Когда в этих наружных конечностях происходит повреждение нервов, врачи называют это диабетической периферической невропатией.
Когда диабетическая периферическая невропатия поражает ноги, это означает, что нервы больше не функционируют должным образом, и это может вызвать боль.
Помимо боли в ногах, человек может также испытывать такие симптомы:
- Покалывание в ступнях или голенях
- Ноги, которые становятся очень холодными или очень горячими
- Слишком чувствительные стопы
Как ответить
По данным Diabetes UK, ведение здорового образа жизни может помочь контролировать уровень глюкозы (сахара) и снизить риск развития осложнений. Корректировка диеты — одна из самых эффективных контрмер против высокого уровня сахара в крови. Простой и бесплатный совет — пейте больше воды.
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Diabetes UK
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