Диабет 2 типа: симптомы включают ощущение жара и холода, покалывание или чувствительность стоп

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Диабет 2 типа: симптомы включают ощущение жара и холода, покалывание или чувствительность стоп

Диабет развивается, когда организм человека не вырабатывает достаточно инсулина для переработки сахаров, присутствующих в крови. Это может привести ко многим осложнениям, включая боль в ногах и три других необычных симптома.

Многие симптомы постоянно высокого уровня сахара в крови сосредоточены на ногах.
Вы должны позвонить своему врачу на прием, если вы начинаете испытывать какие-либо неприятные ощущения, так как их не лечили, ампутация может быть для некоторых печальной реальностью. Диабетическая невропатия относится к повреждению нервов и может возникать в разных частях тела, но чаще всего в ногах и руках.
Когда в этих наружных конечностях происходит повреждение нервов, врачи называют это диабетической периферической невропатией.

Когда диабетическая периферическая невропатия поражает ноги, это означает, что нервы больше не функционируют должным образом, и это может вызвать боль.

Помимо боли в ногах, человек может также испытывать такие симптомы:
  • Покалывание в ступнях или голенях
  • Ноги, которые становятся очень холодными или очень горячими
  • Слишком чувствительные стопы

Как ответить


По данным Diabetes UK, ведение здорового образа жизни может помочь контролировать уровень глюкозы (сахара) и снизить риск развития осложнений. Корректировка диеты — одна из самых эффективных контрмер против высокого уровня сахара в крови. Простой и бесплатный совет — пейте больше воды.

Ранее Медикфорум писал о признаках сосудистой деменции.

Diabetes UK

Здоровье

Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.

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