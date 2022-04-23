Онкология: симптомы простуды или аллергии могут указывать на рак

0 Фото: pexels.com
Онкология: симптомы простуды или аллергии могут указывать на рак

Если вы испытываете ряд неприятных ощущений, это может быть признаком рака. Это связано с тем, что ряд симптомов сенной лихорадки совпадает с симптомами рака.

По словам Моники Вассерманн, доктора медицинских наук Oliolusso. Наиболее распространенными симптомами рака, которые обычно ошибочно принимают за сенную лихорадку, являются раздражение горла и грубый или хриплый голос. Как объяснил доктор, эти жалобы могут свидетельствовать о раке шеи или головы.

«Сильный кашель также может быть признаком рака легких и сенной лихорадки», — предупредил доктор Вассерманн.

Как убедиться, что это сенная лихорадка


Профиль симптомов может помочь вам различить их.

Симптомы аллергии включают:
  • Частый кашель
  • Чихание
  • Слезящиеся глаза
  • Зуд
  • Ухо болит
  • Насморк или жидкий нос
  • Поверхностное дыхание
  • Больное горло
  • Закупорка ноздрей
  • Головные боли
  • Хрипы
  • Красный и заложенный нос
По словам доктора Вассерманна, если вы испытываете ряд симптомов, описанных выше, скорее всего, у вас сенная лихорадка. По ее словам, еще один способ провести различие между ними — ограничить взаимодействие с триггерами сенной лихорадки, такими как пыль, пыльца, волосы и мех.

«Если симптомы улучшаются, у вас, вероятно, сенная лихорадка, но если они сохраняются даже после принятия всех мер безопасности, это может быть ранним предупреждением о раке», — пояснил доктор. «Наблюдение за другими симптомами каждой болезни может помочь вам оценить ваше состояние, поскольку не все признаки совпадают».

Каковы симптомы рака?


Изменения в нормальных процессах вашего тела или необычные, необъяснимые симптомы иногда могут быть ранним признаком рака.

Симптомы, помимо симптомов аллергии, которые необходимо проверить у врача, включают:
  • Шишка, которая внезапно появляется на вашем теле
  • Необъяснимое кровотечение
  • Изменения в привычках вашего кишечника
Ранее Медикфорум писал о пользе жирной пищи.
Моника Вассерманн
Моника Вассерманн
Здоровье
Доктор медицинских наук Oliolusso.
Теги : онкология, симптомы рака, аллергия