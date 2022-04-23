Онкология: симптомы простуды или аллергии могут указывать на рак
Если вы испытываете ряд неприятных ощущений, это может быть признаком рака. Это связано с тем, что ряд симптомов сенной лихорадки совпадает с симптомами рака.
По словам Моники Вассерманн, доктора медицинских наук Oliolusso. Наиболее распространенными симптомами рака, которые обычно ошибочно принимают за сенную лихорадку, являются раздражение горла и грубый или хриплый голос. Как объяснил доктор, эти жалобы могут свидетельствовать о раке шеи или головы.
«Сильный кашель также может быть признаком рака легких и сенной лихорадки», — предупредил доктор Вассерманн.
Как убедиться, что это сенная лихорадка
Профиль симптомов может помочь вам различить их.
Симптомы аллергии включают:
- Частый кашель
- Чихание
- Слезящиеся глаза
- Зуд
- Ухо болит
- Насморк или жидкий нос
- Поверхностное дыхание
- Больное горло
- Закупорка ноздрей
- Головные боли
- Хрипы
- Красный и заложенный нос
«Если симптомы улучшаются, у вас, вероятно, сенная лихорадка, но если они сохраняются даже после принятия всех мер безопасности, это может быть ранним предупреждением о раке», — пояснил доктор. «Наблюдение за другими симптомами каждой болезни может помочь вам оценить ваше состояние, поскольку не все признаки совпадают».
Каковы симптомы рака?
Изменения в нормальных процессах вашего тела или необычные, необъяснимые симптомы иногда могут быть ранним признаком рака.
Симптомы, помимо симптомов аллергии, которые необходимо проверить у врача, включают:
- Шишка, которая внезапно появляется на вашем теле
- Необъяснимое кровотечение
- Изменения в привычках вашего кишечника
Моника Вассерманн
Здоровье
Доктор медицинских наук Oliolusso.
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