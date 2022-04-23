Онкология: симптомы простуды или аллергии могут указывать на рак

«Сильный кашель также может быть признаком рака легких и сенной лихорадки», — предупредил доктор Вассерманн.

Как убедиться, что это сенная лихорадка

Частый кашель

Чихание

Слезящиеся глаза

Зуд

Ухо болит

Насморк или жидкий нос

Поверхностное дыхание

Больное горло

Закупорка ноздрей

Головные боли

Хрипы

Красный и заложенный нос

«Если симптомы улучшаются, у вас, вероятно, сенная лихорадка, но если они сохраняются даже после принятия всех мер безопасности, это может быть ранним предупреждением о раке», — пояснил доктор. «Наблюдение за другими симптомами каждой болезни может помочь вам оценить ваше состояние, поскольку не все признаки совпадают».

Каковы симптомы рака?

Шишка, которая внезапно появляется на вашем теле

Необъяснимое кровотечение

Изменения в привычках вашего кишечника