Эксперты объясняют, что делать, если вы забыли принять статины
Статины существуют уже более 30 лет, и их прописывают миллионам людей. Их следует назначать только тогда, когда есть реальная клиническая необходимость. Прекращение их приема может привести к серьезным проблемам.
Если вы случайно приняли слишком много таблеток статинов, больше, чем ваша обычная суточная доза, обратитесь к врачу. Многие люди принимают статины, чтобы помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. NHS говорит, что если вы забудете принять свою дозу, не принимайте дополнительную, чтобы компенсировать ее, «просто примите следующую дозу, как обычно, на следующий день».
NHS говорит:
«Некоторые виды статинов следует принимать вечером. Проконсультируйтесь со своим врачом, есть ли определенное время дня, когда вы должны принимать статины. Обычно вы должны продолжать принимать статины всю жизнь, потому что, если вы прекратите их прием, уровень холестерина вернется к высокому уровню в течение нескольких недель».
Национальная служба здравоохранения отмечает, что обзор научных исследований эффективности статинов показал, что примерно один из каждых 50 человек, принимающих лекарство в течение пяти лет, в результате избежит серьезного события, такого как сердечный приступ или инсульт.
NHS сообщает, что редкие побочные эффекты статинов включают потерю чувствительности или покалывание в нервных окончаниях рук и ног, что называется периферической невропатией.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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