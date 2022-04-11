Эксперты объясняют, что делать, если вы забыли принять статины

«Некоторые виды статинов следует принимать вечером. Проконсультируйтесь со своим врачом, есть ли определенное время дня, когда вы должны принимать статины. Обычно вы должны продолжать принимать статины всю жизнь, потому что, если вы прекратите их прием, уровень холестерина вернется к высокому уровню в течение нескольких недель».

Если вы случайно приняли слишком много таблеток статинов, больше, чем ваша обычная суточная доза, обратитесь к врачу. Многие люди принимают статины, чтобы помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. NHS говорит, что если вы забудете принять свою дозу,NHS говорит:Национальная служба здравоохранения отмечает, что обзор научных исследований эффективности статинов показал, что примерно один из каждых 50 человек, принимающих лекарство в течение пяти лет, в результате избежит серьезного события, такого как сердечный приступ или инсульт.NHS сообщает, что редкие побочные эффекты статинов включают потерю чувствительности или покалывание в нервных окончаниях рук и ног, что называется периферической невропатией.