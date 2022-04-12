Гастроэнтеролог уверяет, что шоколад не вредит фигуре при правильном употреблении

«Шоколад богат не только калориями. Какао-бобы — настоящий кладезь флавоноидов, которые оказывают определенное влияние на наш организм. Включение в рацион от 1,5 до 105 граммов продуктов, содержащих какао, в краткосрочной перспективе оказывают небольшое снижение артериального давления», — говорит эксперт.

Может ли шоколад быть не только вкусным, но и полезным лакомством? Может! На самом деле, этот какао-продукт отличается множеством полезных свойств.Также шоколад в некоторой степени способен улучшать память, особенно у молодых людей. Многие опасаются употреблять шоколад из-за страха набора лишнего веса. Но если баловать себя всего 30 граммами какао или темного шоколада в день, вес не будет увеличиваться. Естественно, если не будет других, способствующих тому факторов.Результаты некоторых исследований говорят о том, что продукты, насыщенные содержанием какао, в краткосрочной перспективе положительно сказываются на эмоциональном состоянии, повышают настроение и даже избавляют от депрессии.А теперь самое важное. Пользу организму может принести только качественный шоколад! Плитки, содержащие большое количество жиров и различных добавок, — это совсем другая история. Всегда выбирайте шоколад с высоким содержанием какао. Таким лакомством можно побаловать себя даже вечером.