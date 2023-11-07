«У людей отличается форма желудка, поэтому для многих выпирающий живот является вариантом анатомической нормы», - объяснил специалист.

В интервью The Guardian диетолог Меллор рассказал, что людям часто внушается мысль о необходимости иметь плоский живот, между тем как он просто может не быть физиологической нормой.Кроме того, добавил диетолог Меллор, выпирающий живот может говорить о хорошей работе кишечника. В частности, живот становится более выпуклым из-за газов, возникающих вследствие того, что полученная с пищей клетчатка начала перерабатывается кишечной микрофлорой вместе с выработкой полезных веществ.Отсутствие плоского живота у женщин – это тоже нормальное, физиологически обусловленное явление, поскольку в области внизу живота у них располагаются органы половой системы. Что может увеличить женщинам живот – это эндометриоз, задержка жидкости, гормональные изменения.Повлиять на появление выпирающего живота могут и некоторые привычки, провоцирующие активное накопление газов в пищеварительном тракте. Такое может происходить из-за частой зевоты, жевания жвачки, слишком быстрого поглощения пищи или разговоров во время еды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему голос человека неожиданно может стать более грубым

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