Кардиолог: у мужчин с эректильной дисфункцией высокий риск сердечной недостаточности
Чтобы иметь более здоровое сердце, нам часто не нужно много менять в своей жизни. Кардиолог объясняет какие проблемы с сердцем особенно опасны для женщин и почему эректильная дисфункция может быть тревожным сигналом для мужчин.
«Особенность сердечно-сосудистых заболеваний заключается в том, что они обычно проходят относительно долгое время, прежде чем они приведут к проблемам или, в худшем случае, к смерти», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Однако в настоящее время существуют хорошо изученные факторы риска.
Если вы знаете наиболее важные из них для здоровья вашего сердца, вы можете заняться ими конкретно и снизить личный риск сердечного приступа:
- Кровяное давление: Потому что высокое кровяное давление является очень распространенной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
«Чем раньше начать лечение, тем легче избежать поражения сердечно-сосудистой системы».
- Атерогенные липопротеины, а именно определенные формы холестерина, а именно холестерин ЛПНП: если значение постоянно слишком высокое, это может способствовать образованию отложений в кровеносных сосудах (бляшек). Также имеет смысл обратить внимание на липопротеин.
- Генетические факторы: важно знать семейный анамнез, подчеркивает кардиолог. Если здесь есть кто-то, кто перенес инфаркт в раннем возрасте, перенес инсульт или страдает диабетом, вам следует обратить на это внимание.
- Диабет: повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с диабетом, вызывают долгосрочное повреждение кровеносных сосудов.
«Все это факторы риска, с которыми мы теперь можем хорошо бороться. Чем раньше вы примете контрмеры, тем лучше».
Почему эректильная дисфункция является предупреждающим сигналом
Факторы риска, способствующие эректильной дисфункции, также могут быть факторами риска сердечного приступа. Какие они?
«Эректильная дисфункция часто связана с функцией сосудов в этой области», — объясняет кардиолог.
Соответственно, факторы риска, повреждающие коронарные артерии, также могут вызвать проблемы у мужчин.
Профессор сердца приводит хорошо известные угрозы для сердца: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина ЛПНП, диабет, а также факторы образа жизни, такие как курение, слишком мало физических упражнений и сна или нездоровое питание. Эректильная дисфункция и сердечные приступы не связаны причинно-следственной связью, но часто имеют общие причины.
«Мужчинам, испытывающим эректильную дисфункцию, обязательно следует проверить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вам следует проверить риск сердечно-сосудистых заболеваний не только у уролога, но и, например, у вашего семейного врача или кардиолога», — советует врач.
Даже небольшие изменения могут значительно снизить риск сердечного приступа
В подавляющем большинстве случаев причиной инфаркта является атеросклероз коронарных артерий. Их создание – процесс, продолжающийся многие годы, даже десятилетия. Эксперт сообщает, что у трети людей в возрасте от 30 до 40 лет уже есть бляшки в кровеносных сосудах.
«Это означает, что если у вас есть факторы риска и вы распознаете их на ранней стадии, даже небольшого изменения достаточно, чтобы снизить пожизненный риск сердечного приступа или ишемической болезни сердца до 90 процентов — именно это предполагают генетические исследования».
Это небольшое изменение снова касается холестерина ЛПНП
«Те, кто рано проверяет артериальное давление и уровень холестерина ЛПНП, имеют очень низкий риск сердечного приступа».
Чтобы держать эти значения под контролем, часто бывает достаточно небольших изменений, таких как соответствующие тренировки или изменения в питании – с упором на продукты из цельного зерна, богатые клетчаткой, достаточное количество калия, большого количества ненасыщенных жирных кислот и полифенолов, например, из рыбы, овощи и фрукты.
Почему эректильная дисфункция является предупреждающим сигналомФакторы риска, способствующие эректильной дисфункции, также могут быть факторами риска сердечного приступа. Какие они?
«Эректильная дисфункция часто связана с функцией сосудов в этой области», — объясняет кардиолог.
Соответственно, факторы риска, повреждающие коронарные артерии, также могут вызвать проблемы у мужчин.
Профессор сердца приводит хорошо известные угрозы для сердца: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина ЛПНП, диабет, а также факторы образа жизни, такие как курение, слишком мало физических упражнений и сна или нездоровое питание. Эректильная дисфункция и сердечные приступы не связаны причинно-следственной связью, но часто имеют общие причины.
«Мужчинам, испытывающим эректильную дисфункцию, обязательно следует проверить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вам следует проверить риск сердечно-сосудистых заболеваний не только у уролога, но и, например, у вашего семейного врача или кардиолога», — советует Варфоломеев.
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