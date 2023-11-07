Кардиолог: у мужчин с эректильной дисфункцией высокий риск сердечной недостаточности

«Особенность сердечно-сосудистых заболеваний заключается в том, что они обычно проходят относительно долгое время, прежде чем они приведут к проблемам или, в худшем случае, к смерти», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Кровяное давление: Потому что высокое кровяное давление является очень распространенной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чем раньше начать лечение, тем легче избежать поражения сердечно-сосудистой системы».

Атерогенные липопротеины, а именно определенные формы холестерина, а именно холестерин ЛПНП: если значение постоянно слишком высокое, это может способствовать образованию отложений в кровеносных сосудах (бляшек). Также имеет смысл обратить внимание на липопротеин.

если значение постоянно слишком высокое, это может способствовать образованию отложений в кровеносных сосудах (бляшек). Также имеет смысл обратить внимание на Генетические факторы : важно знать семейный анамнез, подчеркивает кардиолог. Если здесь есть кто-то, кто перенес инфаркт в раннем возрасте, перенес инсульт или страдает диабетом , вам следует обратить на это внимание.

: важно знать семейный анамнез, подчеркивает кардиолог. Если здесь есть кто-то, кто перенес инфаркт в раннем возрасте, перенес инсульт или страдает , вам следует обратить на это внимание. Диабет: повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения, связанные с диабетом, вызывают долгосрочное повреждение кровеносных сосудов.

«Все это факторы риска, с которыми мы теперь можем хорошо бороться. Чем раньше вы примете контрмеры, тем лучше».

Почему эректильная дисфункция является предупреждающим сигналом

«Эректильная дисфункция часто связана с функцией сосудов в этой области», — объясняет кардиолог.

«Мужчинам, испытывающим эректильную дисфункцию, обязательно следует проверить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вам следует проверить риск сердечно-сосудистых заболеваний не только у уролога, но и, например, у вашего семейного врача или кардиолога», — советует врач.

Даже небольшие изменения могут значительно снизить риск сердечного приступа

«Это означает, что если у вас есть факторы риска и вы распознаете их на ранней стадии, даже небольшого изменения достаточно, чтобы снизить пожизненный риск сердечного приступа или ишемической болезни сердца до 90 процентов — именно это предполагают генетические исследования».





Это небольшое изменение снова касается холестерина ЛПНП





«Те, кто рано проверяет артериальное давление и уровень холестерина ЛПНП, имеют очень низкий риск сердечного приступа».

Почему эректильная дисфункция является предупреждающим сигналом

«Эректильная дисфункция часто связана с функцией сосудов в этой области», — объясняет кардиолог.

«Мужчинам, испытывающим эректильную дисфункцию, обязательно следует проверить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вам следует проверить риск сердечно-сосудистых заболеваний не только у уролога, но и, например, у вашего семейного врача или кардиолога», — советует Варфоломеев.

Однако в настоящее время существуют хорошо изученные факторы риска.Если вы знаете наиболее важные из них для здоровья вашего сердца, вы можете заняться ими конкретно и снизить личный риск сердечного приступа:Факторы риска, способствующие эректильной дисфункции, также могут быть факторами риска сердечного приступа. Какие они?Соответственно, факторы риска, повреждающие коронарные артерии, также могут вызвать проблемы у мужчин.Профессор сердца приводит хорошо известные угрозы для сердца: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина ЛПНП, диабет, а также факторы образа жизни, такие как курение, слишком мало физических упражнений и сна или нездоровое питание. Эректильная дисфункция и сердечные приступы не связаны причинно-следственной связью, но часто имеют общие причины.В подавляющем большинстве случаев причиной инфаркта является атеросклероз коронарных артерий. Их создание – процесс, продолжающийся многие годы, даже десятилетия. Эксперт сообщает, что у трети людей в возрасте от 30 до 40 лет уже есть бляшки в кровеносных сосудах.Исследования показали, что для достижения такого сильного эффекта необходимоЧтобы держать эти значения под контролем, часто бывает достаточно небольших изменений, таких как соответствующие тренировки или изменения в питании – с упором на продукты из цельного зерна, богатые клетчаткой, достаточное количество калия, большого количества ненасыщенных жирных кислот и полифенолов, например, из рыбы, овощи и фрукты.Факторы риска, способствующие эректильной дисфункции, также могут быть факторами риска сердечного приступа. Какие они?Соответственно, факторы риска, повреждающие коронарные артерии, также могут вызвать проблемы у мужчин.Профессор сердца приводит хорошо известные угрозы для сердца: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина ЛПНП, диабет, а также факторы образа жизни, такие как курение, слишком мало физических упражнений и сна или нездоровое питание. Эректильная дисфункция и сердечные приступы не связаны причинно-следственной связью, но часто имеют общие причины.Ранее МедикФорум писал о пользе отказа от алкоголя.

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