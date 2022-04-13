Витамин К защищает мозг от «когнитивного ухудшения» - список продуктов





Вторая форма витамина К, содержащаяся в животных и ферментированных продуктах, называется менахинон. Новое исследование на грызунах показало, что это питательное вещество может влиять на когнитивные способности и может улучшать их.

«Процесс старения связан с ухудшением функций мозга. Витамин К — это натуральный жирорастворимый витамин […], который защищает мозг от развития болезни Альцгеймера. Существует рекомендуемая суточная доза витамина К, которая зависит от возраста. Потребление достаточного количества овощей и фруктов является удовлетворительным для поддержания нормального уровня витамина К. Однако добавки также доступны для замены натуральных блюд в случае невозможности их употребления».