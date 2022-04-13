Витамин К защищает мозг от «когнитивного ухудшения» - список продуктов
Показатели деменции будут ухудшаться в ближайшие несколько лет, и, по оценкам, к 2050 году глобальная распространенность составит тревожные 139 миллионов человек. Прогнозы вызвали тревогу среди медицинских сообществ, которые еще не нашли лекарства. Но есть свидетельства того, что некоторые питательные вещества могут задержать, если не защитить мозг от этого состояния.
Согласно новым данным, витамин К, содержащийся в зеленых листовых овощах, предотвращает ухудшение когнитивных функций.
Витамин К в основном известен своей ролью в свертывании крови и формировании костей, но новые исследования показывают, что он также может обладать нейропротекторными свойствами. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, витамин К можно разделить на две формы.
Основной тип, содержащийся в зеленых листовых овощах, называется филлохинон.
Вторая форма витамина К, содержащаяся в животных и ферментированных продуктах, называется менахинон. Новое исследование на грызунах показало, что это питательное вещество может влиять на когнитивные способности и может улучшать их.
Выводы, представленные на встрече экспериментальной биологии, были основаны на серии экспериментов, проведенных на крысах.
Исследователи отметили, что грызуны, которым давали витамин К продемонстрировали признаки улучшения пространственной памяти и способности к обучению.
Профессор Мохамед Эль-Шербини, старший автор исследования:
«Процесс старения связан с ухудшением функций мозга. Витамин К — это натуральный жирорастворимый витамин […], который защищает мозг от развития болезни Альцгеймера. Существует рекомендуемая суточная доза витамина К, которая зависит от возраста. Потребление достаточного количества овощей и фруктов является удовлетворительным для поддержания нормального уровня витамина К. Однако добавки также доступны для замены натуральных блюд в случае невозможности их употребления».
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Мохамед Эль-Шербини
Здоровье
Врач в Montreal Children’s Hospital.
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