Зеленые листовые овощи замедляют снижение когнитивных функции на 11 лет - исследование
Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что употребление в пищу зеленых листовых овощей - шпинат, брокколи, капуста, руккола, брюссельская капуста - помогает защитить мозг и замедлить снижение когнитивных способностей людей на 11 лет.
В исследовании приняли участие 960 участников. Средний возраст испытуемых 81 год, без диагноза "деменция". Наблюдение проводилось в течение пятилетнего периода. Цель - увидеть, как потребление пищи, особенно листовых овощей, повлияло на умственные функции.
«По мере того, как бэби-бумеры приближаются к старости, существует огромный общественный спрос на образ жизни, предотвращающий потерю памяти, когнитивные способности с возрастом», - заявила доктор Марта Клэр Моррис. - Наша работа свидетельствует о том, что употребление в пищу зеленых листовых овощей, продуктов, богатых витамином К, лютеином и бета-каротином, может помочь мозгу сохранить здоровье и функционировать».
РезультатыПо сравнению со средними глобальными показателями познавательной способности, уровень когнитивного снижения среди участников, потребляющих зеленые листовые овощи, был эквивалентен возрасту на 11 лет моложе. Не было обнаружено доказательств, что на результаты влияли внешние факторы - существующие сердечно-сосудистые заболевания, депрессивные симптомы, низкий вес или ожирение.
Команда доктора Моррис смотрела на питательные вещества, содержащиеся в зелеными листовыми овощами - фолиевая кислота, витамин K, нитраты, токоферол, кемпферол и лютеин. Команда смогла значительно и положительно связать эти питательные вещества с пониженным уровнем когнитивного снижения среди участников. В частности, дальнейшие эксперименты показали, что витамин К, лютеин и фолиевая кислота являются основными питательными веществами, замедляющими снижение когнитивных функций.
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