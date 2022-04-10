Врач рассказала, как нормализовать отток желчи и чем опасен застой

«Гиперпигментация, потемнение кожных покровов, утолщение и огрубение отдельных участков, симметричные образования на веках, — все это тоже говорит о том, что с желчным есть проблемы», — отмечает эксперт.

Явным признаком застоя желчи является кожный зуд, который усиливается вечером и после соприкосновения кожи с водой. Также о проблеме может свидетельствовать чувство распирания и боль в правом подреберье, изменение цвета кожи и слизистых (появляется желтизна).Отсутствие аппетита, особенно по утрам, частые запоры, повышенное газообразование в кишечнике, жидкий стул с резким неприятным запахом — эти признаки также свидетельствуют о серьезных сбоях. Сюда же можно добавить общую слабость и повышенную утомляемость.Дело в том, что синтезируются желчные кислоты в гепатоцитах, являясь конечным продуктом холестерина. Процесс требует большого количества энергии. Поэтому желчные кислоты, отработав свои функции, на 95% всасываются в кишечнике и снова поступают в печень.В желчные протоки кислоты попадают, только соединившись с таурином и глицином, текучесть желчи определяют именно эти аминокислоты. Крайне важно, чтобы желчь беспрепятственно выходила в кишечник, чтобы не было смазмов.Для этого нужно контролировать не только физиологические факторы, но и психологические, минимизировать стресс, который через кортизол спазмирует мыщцы.Для женщины нарушение оттока желчи чревато дефицитом субстрата для образования женских гормонов. Поэтому проблему крайне важно вовремя распознать и решить.