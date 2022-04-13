Терапевт Макаревич рассказал, когда затрудненное дыхание становится особенно опасным
Причины, вызывающие затрудненное дыхание и одышку, могут представлять собой опасные для человека нарушения, заявил врач-пульмонолог и терапевт Андрей Макаревич.
Возникновение такой проблемы как затрудненное дыхание часто означает, что человек не может дышать полноценно, полной грудью – попытка сделать глубокий вдох оказывается безрезультатной, вместо этого возникает более частое поверхностное дыхание, состоящее из неглубоких вдохов, не позволяющих получать необходимый объем кислорода. Нередко подобное состояние вызывает волнение, панику.
По словам Макаревича, игнорировать эпизоды затрудненного дыхания нельзя, поскольку вызывать их могут опасные состояния.
«Затрудненное дыхание или одышка, по словам специалиста, могут быть связаны с нарушением работы сердца, тромбозом и другими болезнями», - уточнил медик в своем интервью.
Макаревич посоветовал обращать внимание на следующие особенности, возникающие при нарушении дыхании.
- Появляющееся ощущение невозможности сделать вдох при обычном выдохе – это сигнал вероятной ишемической болезни сердца, либо сердечной недостаточности или кардиомиопатии.
- Тяжелый, дискомфортный, болезненный выдох при нормальном вдохе – возможный признак ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких. Также это может указывать на бронхиальную астму, туберкулез, тромб в легочной артерии.
- Когда человеку трудно то вдохнуть, то выдохнуть, можно заподозрить тяжелые поражения сердца или патологии, затрагивающие нервную, дыхательную системы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свистящее дыхание может оказаться симптомом рака легких.
Андрей Макаревич
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог высшей категории
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