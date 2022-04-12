Профессор медицины назвал свистящее дыхание среди ранних признаков рака легких

«Не занимайтесь самолечением, если сухой кашель длится в течение трех недель и больше – лучше обратитесь к врачу», - дал совет доктор медицинских наук.

«Легкие покалывания или острые пронизывающие болевые ощущения, которые могут сопровождаться одышкой, повышенным потоотделением или тошнотой».