Профессор медицины назвал свистящее дыхание среди ранних признаков рака легких
Появление затрудненного или свистящего дыхания у человека может быть одним из ранних признаков рака легких, говорит профессор медицины Гетин Уильямс.
Рассказывая в интервью о ранних признаках рака легких, доктор Уильямс посоветовал обращать пристальное внимание на затянувший кашель, при котором не происходит выделения мокроты.
«Не занимайтесь самолечением, если сухой кашель длится в течение трех недель и больше – лучше обратитесь к врачу», - дал совет доктор медицинских наук.
В тех случаях, когда мокрота все же выделяется, нужно обращать внимание, присутствует ли в ней кровь. Кровянистая слизь может быть симптомом многих патологий, например, таких как астма, пневмония, бронхит, туберкулез. Этим же признаком проявляется рак легких.
Боль, ощущаемую в груди, профессор медицины также внес в список ранних признаков рака легких. Эксперт уточнил, какую форму может принимать болевой синдром:
«Легкие покалывания или острые пронизывающие болевые ощущения, которые могут сопровождаться одышкой, повышенным потоотделением или тошнотой».
Доктор Уильямс добавил, что в случае рака легких одышка может возникать без понятных человеку причин. Кроме того, он может почувствовать, что его дыхание стало затрудненным или свистящим. Этот симптом, подчеркнул профессор, требует обязательно проверки у врача, и как можно более оперативной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапное отвращение к мясу также может оказаться ранним признаком онкозаболевания.
Гетин Уильямс (Gethin Williams)
Здоровье
доктор медицинских наук, эксперт в области диагностической радиологии
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