Врачи призывают женщин не обмениваться гормональными таблетками
Женщины не должны обмениваться между собой лекарствами в рамках гормонозаместительной терапии. С таким обращением выступили британские медики.
На территории Великобритании ощущается нехватка выдаваемых по рецепту врачей общей практики лекарств для гормонозаместительной терапии. Отметим, что если какое-то лекарство британскому пациенту выписывается в государственной клинике, то он получает его бесплатно. Однако производители предупредили о нехватке некоторых подобных препаратов, включая популярные гели, пластыри и таблетки. Гормонозаместительная терапия предназначена для облегчения неприятных симптомов менопаузы вроде приливов, ночной потливости и перепадов настроения.
Из-за коронавирусной пандемии отмечаются перебои с поставками всех этих препаратов, и некоторые женщины не могут их получить. А есть и те, кто просто не очень подходит для получения подобных рецептов. Наконец, многие женщины получают эти рецепты, но в каких-то случаях не используют таблетки. Всё это привело к тому, что представительницы прекрасного пола начали обмениваться между собой рецептами на автомобильных парковках, причём зачастую делают это с незнакомыми людьми, с которыми они встретились в интернете.
В этой связи британские врачи настоятельно призывают ни в коем случае не практиковать такие нелегальные обмены. Если женщине нужно лекарство, лучше обсудить это со своим врачом, поскольку выданный им рецепт безопасен. Особенно не нужно заниматься обменом уже готовых, то есть полученных лекарств, потому что непонятно, что находится во всех этих бутылочках и упаковках, которые получают женщины, порой выкладывая за это немалые деньги. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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