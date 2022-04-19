Кардиолог Кореневич: почему сон на левом боку может вызывать неприятные ощущения
Врач-кардиолог Анна Кореневич говорит, что неприятные ощущения после сна на левом боку могут вызываться мышечным спазмом, на который, в свою очередь, влияет растущее с возрастом психоэмоциональное напряжение.
По словам Анны Кореневич, представление о том, что лежание или сон на левом боку может как-то вредить сердцу, – ошибочно: извне физически сердечную мышцу можно повредить только в обстоятельствах очень серьезной травмы, удара. В частности, лежать на левой стороне тела не опасно для сердца, поскольку оно защищено не только костями грудной клетки и мышцами, но и другими структурами организма (например, плеврой).
«Спать и на левом, и правом боку одинаково безопасно для сердца», - сказала врач в интервью.
Почему же могут возникать неприятные ощущения после того, как человек спал на левом боку?
«Неприятные ощущения при сне на левом боку могут быть связаны с болями напряжения», - объяснила врач-кардиолог.
Кореневич уточнила, что подобный дискомфорт возникает, когда человек выпрямляет тело, начинает двигаться после ночного сна. Болезненность является результатом того, что растягиваются мышцы, которые были спазмированы. На левой стороне тела мышечный спазм возникает чаще, чем на правой, так как большинство людей – правши, больше двигают правой рукой, плечом, и мышцы с правой стороны торса у них более тренированные.
В свою очередь, спазм в мышцах верхней части тела часто вызывается психоэмоциональным напряжением, которое испытывают многие взрослые люди.
Что касается опасности для сердца, то кардиолог считает, что внутренние факторы вредят ему в гораздо большей мере, чем сон в определенном положении тела. К таким разрушительным факторам относятся переедание, курение, отсутствие нормальной физической активности, недостаток отдыха, алкоголизация.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятное ощущение в животе может быть признаком инфаркта.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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