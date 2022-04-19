Врач Мясников: неприятное ощущение в животе может быть признаком инфаркта

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боль в животе

Врач Александр Мясников рассказал о малоизвестном проявлении инфаркта в виде дискомфорта, ощущаемого в животе.

«Существует неочевидный признак, который может указывать на инфаркт, – это ощущение жжения в животе», - заявил доктор Мясников.


Медик уточнил, что такое жжение может возникать в верхнем сегменте живота. Неприятное ощущение можно принять за язву, панкреатит, изжогу. Говоря об этом, Мясников добавил, что инфаркт может проявляться такой симптоматикой, которая делает это опасное нарушение в работе сердца «немым» – возникающие при этом признаки кажутся сигналами других, менее серьезных проблем.

Также врач отметил, что некоторые люди подвергаются большему риску столкнуться с инфарктом миокарда. В частности, группу риска составляют лица, имеющие повышенные уровни сахар и холестерина в крови, гипертонию, излишки веса.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие утренние привычки «убивают» сердце.
Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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