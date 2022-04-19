Врач Мясников: неприятное ощущение в животе может быть признаком инфаркта

«Существует неочевидный признак, который может указывать на инфаркт, – это ощущение жжения в животе», - заявил доктор Мясников.

Медик уточнил, что такое жжение может возникать в верхнем сегменте живота. Неприятное ощущение можно принять за язву, панкреатит, изжогу. Говоря об этом, Мясников добавил, что инфаркт может проявляться такой симптоматикой, которая делает это опасное нарушение в работе сердца «немым» – возникающие при этом признаки кажутся сигналами других, менее серьезных проблем.Также врач отметил, что некоторые люди подвергаются большему риску столкнуться с инфарктом миокарда. В частности, группу риска составляют лица, имеющие повышенные уровни сахар и холестерина в крови, гипертонию, излишки веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие утренние привычки «убивают» сердце.