Мобильное приложение диагностирует коронавирус по кашлю
Учёные разработали мобильное приложение, которое определяет по кашлю заражение коронавирусом. Причем сообщается, что точность диагноза составляет 92%.
Исследователи создали мобильное приложение, которое может определить, заразился ли человек коронавирусом. В его основе технология машинного обучения, то есть искусственный интеллект, который загружают огромным объёмом данных. В данном случае, это различные звуки кашля. Во время экспериментального тестирования приложения смогло правильно определить COVID-19 в 92% случаев.
С учётом склонности ковида к постоянным мутациям и при нынешнем масштабе глобальной пандемии человечеству необходимы более надёжные и простые диагностические инструменты для того, чтобы не опираться только на не слишком точные тесты на основе антигенов и на ПЦР, который возможно провести далеко не везде. Быстро диагностировав или исключив COVID-19, можно существенно уменьшить риск перекрёстного заражения и сократить нагрузку на медицинские учреждения, которые занимаются тестированием, как отмечают создатели этого приложения.
К его проверке был привлечен 741 пациент из США и Индии, включая 446 с коронавирусом. Они подробно рассказывали о всех испытываемых симптомах и специально кашляли в смартфон, где было установлено приложение. Оказалось, что оно корректно распознало COVID-19 в 92% случаев. Для сравнения, экспресс-тесты на основе антигенов распознают 72% симптоматических и 58% бессимптомных заражений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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