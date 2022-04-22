Онкология: маргарин повышает риск развития рака

«Потребление трансжирных кислот (ТЖК) может влиять на системное воспаление, резистентность к инсулину и ожирение, но недостаточно изучено, влияет ли потребление ТЖК на риск развития рака», — говорится в начале исследования.

И глицидол, и 3-МХПД являются вредными побочными продуктами нагревания растительного масла до температуры выше 200 градусов по Цельсию, что чаще всего происходит при рафинировании масла для удаления летучих или неприятно пахнущих веществ. Когда это рафинированное масло используется в маргарине, эти два соединения часто добавляются вместе с ним.классифицирует глицидол и 3-МХПД как канцерогены класса 2 — обаклассифицирует глицидол как, что означает, что он может повреждать ДНК и вызывать опухоли.В исследовании дополнительно изучалось потребление трансжирных кислот из частично гидрогенизированного растительного масла в связи с риском развития рака.Исследование показало, что трансжиры в маргарине связаны с повышенным риском развития рака легких, толстой и прямой кишки, молочной железы, эндометрия и простаты.Трансжиры содержатся в продуктах, приготовленных с частично гидрогенизированным жиром или приготовленных на нем. Некоторые крекеры, картофельные чипсы, выпечка, фаст-фуд во фритюре и маргарины содержат трансжиры.Ранее Медикфорум писал об углеводной зависимости.