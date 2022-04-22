Онкология: маргарин повышает риск развития рака
Было высказано предположение, что трансжирные кислоты являются канцерогенными, хотя данные о проверке этой гипотезы на людях ограничены. Диета, насыщенная маргарином, может увеличить риск развития рака, а также связана с сердечными заболеваниями.
И глицидол, и 3-МХПД являются вредными побочными продуктами нагревания растительного масла до температуры выше 200 градусов по Цельсию, что чаще всего происходит при рафинировании масла для удаления летучих или неприятно пахнущих веществ. Когда это рафинированное масло используется в маргарине, эти два соединения часто добавляются вместе с ним.
Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения классифицирует глицидол и 3-МХПД как канцерогены класса 2 — оба «возможно канцерогенные» на основании испытаний на животных.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) классифицирует глицидол как «генотоксичный и канцерогенный», что означает, что он может повреждать ДНК и вызывать опухоли.
В исследовании дополнительно изучалось потребление трансжирных кислот из частично гидрогенизированного растительного масла в связи с риском развития рака.
«Потребление трансжирных кислот (ТЖК) может влиять на системное воспаление, резистентность к инсулину и ожирение, но недостаточно изучено, влияет ли потребление ТЖК на риск развития рака», — говорится в начале исследования.
Исследование показало, что трансжиры в маргарине связаны с повышенным риском развития рака легких, толстой и прямой кишки, молочной железы, эндометрия и простаты.
Трансжиры содержатся в продуктах, приготовленных с частично гидрогенизированным жиром или приготовленных на нем. Некоторые крекеры, картофельные чипсы, выпечка, фаст-фуд во фритюре и маргарины содержат трансжиры.
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International Agency for Research on Cancer
Здоровье
Международное агентство по изучению рака — международная научно-исследовательская организация, часть Всемирной организации здравоохранения — одного из специализированных учреждений Организации Объединённых Наций. Штаб-квартира агентства находится в городе Лион во Франции.
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