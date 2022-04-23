Возникающая после еды головная боль может указывать на опасные нарушения

«Если человек в течение 4 часов после еды испытывает головную боль, то ее причиной может стать реактивная гипогликемия – снижение уровня сахара в крови».

Сахарный диабет.

Рак желудка, других органов ЖКТ.

Гормональные нарушения.

Поражения височно-нижнечелюстного сустава.

Опухоли мозга.

«Если возникающая после приема пищи головная боль она доходит до тошноты, человеку следует обратиться к врачу, не откладывая времени», - дополнительно порекомендовали специалисты.