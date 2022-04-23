Возникающая после еды головная боль может указывать на опасные нарушения
Головная боль, возникающая после еды, в некоторых случаях может указывать на опасные нарушения, включая гипертонию, сахарный диабет, рак.
Врачи рассказали о природе такого явления, как возникающая после еды головная боль, – их пояснения опубликовало издание Al Jazeera. По словам специалистов, у человека, испытывающего подобное недомогание, можно заподозрить проблемы с сохранением стабильного уровня сахара в крови.
«Если человек в течение 4 часов после еды испытывает головную боль, то ее причиной может стать реактивная гипогликемия – снижение уровня сахара в крови».
Медицинские эксперты предупреждают, что возникновение реактивной гипогликемии является поводом провериться на наличие некоторых заболеваний – она, в том числе, может указывать на опасные нарушения.
- Сахарный диабет.
- Рак желудка, других органов ЖКТ.
- Гормональные нарушения.
- Поражения височно-нижнечелюстного сустава.
- Опухоли мозга.
«Если возникающая после приема пищи головная боль она доходит до тошноты, человеку следует обратиться к врачу, не откладывая времени», - дополнительно порекомендовали специалисты.
Врачи добавили, что головная боль после еды может также быть маркером имеющейся гипертонии. У гипертоников такую боль обычно вызывают блюда, содержащие много соли.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать головокружение.
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