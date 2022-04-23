Врач Мясников: что может вызвать головокружение и когда оно особенно опасно

«Лекарства в этом случае помогают мало, но определенные упражнения позволяют «высыпать» кальциевый песочек», - заметил врач.

«Если головокружение продолжается больше суток, скорее всего, его причины серьезны», - уточнил эксперт.

Инфекционное или вирусное поражение внутреннего уха. Нарушение мозгового кровообращения.

Ишемический инсульт.

Опухоль слухового нерва.