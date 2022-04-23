Врач Мясников: что может вызвать головокружение и когда оно особенно опасно
По словам врача Александра Мясникова, в некоторых случаях головокружение является симптомом, предупреждающим об ишемическом инсульте.
Известный российский врач, популяризатор медицины Александр Мясников рассказал в авторской программе о причинах, способных вызывать головокружение, а также сообщил, когда подобное состояние вызывается опасными патологиями.
Проблема с внутренним ухом. Доктор Мясников напомнил, что во внутреннем ухе, ответственном за восприятие пространства и равновесие тела, может скапливаться кальциевый песок. Его давление на рецепторы этого органа провоцирует малоприятное состояние кружения обстановки, собственной неустойчивости, тошноты.
«Лекарства в этом случае помогают мало, но определенные упражнения позволяют «высыпать» кальциевый песочек», - заметил врач.
Болезни мозга, опухоли. Александр Мясников объяснил, когда головокружение может оказаться особенно опасным. Врач подчеркнул, что данное состояние является серьезным поводом для обращения к специалистам, если оно оказывается длительным.
«Если головокружение продолжается больше суток, скорее всего, его причины серьезны», - уточнил эксперт.
Врач перечислил отклонения, которые могут скрываться за длительным вертиго.
- Инфекционное или вирусное поражение внутреннего уха. Нарушение мозгового кровообращения.
- Ишемический инсульт.
- Опухоль слухового нерва.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы четыре внешних признака больной печени.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий