Врач Мясников: что может вызвать головокружение и когда оно особенно опасно

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головокружение

По словам врача Александра Мясникова, в некоторых случаях головокружение является симптомом, предупреждающим об ишемическом инсульте.

Известный российский врач, популяризатор медицины Александр Мясников рассказал в авторской программе о причинах, способных вызывать головокружение, а также сообщил, когда подобное состояние вызывается опасными патологиями.

Проблема с внутренним ухом. Доктор Мясников напомнил, что во внутреннем ухе, ответственном за восприятие пространства и равновесие тела, может скапливаться кальциевый песок. Его давление на рецепторы этого органа провоцирует малоприятное состояние кружения обстановки, собственной неустойчивости, тошноты.

«Лекарства в этом случае помогают мало, но определенные упражнения позволяют «высыпать» кальциевый песочек», - заметил врач.

Болезни мозга, опухоли. Александр Мясников объяснил, когда головокружение может оказаться особенно опасным. Врач подчеркнул, что данное состояние является серьезным поводом для обращения к специалистам, если оно оказывается длительным.

«Если головокружение продолжается больше суток, скорее всего, его причины серьезны», - уточнил эксперт.

Врач перечислил отклонения, которые могут скрываться за длительным вертиго.
  • Инфекционное или вирусное поражение внутреннего уха. Нарушение мозгового кровообращения.
  • Ишемический инсульт.
  • Опухоль слухового нерва.
Ортостатический коллапс. Данное состояние означает, что мозг в какой-то момент не получает нужного притока крови. Ортостатический коллапс может возникать у людей любого возраста, а также у полностью здоровых – это чаще всего происходит в обстоятельствах резкой смены позы тела, например, при вставании.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы четыре внешних признака больной печени.
Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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