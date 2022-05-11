Головная боль после еды может оказаться одним из сигналов диабета
Возникновение головной боли после еды вполне может рассматриваться как симптом имеющих проблем со здоровьем, включая сахарный диабет, утверждают врачи.
В комментарии терапевта Оксаны Хамицевой прозвучало предупреждение о том, что головная боль после еды может оказаться одним из сигналов диабета. Сахарный диабет – заболевание, характеризуемое хронически повышенным содержанием глюкозы в крови. Опасная патология имеет тенденцию длительное время оставаться неузнанной – признаки заболевания не проявляются отчетливо или же принимаются за другие недомогания.
Посоветовав не оставлять без внимания головную боль, возникающую после еды, Хамицева сообщила
«Чаще всего головная боль после приема пищи может быть связана с сахарным диабетом и нарушениями функции поджелудочной железы».
Медик объяснила, что возникновению такой боли способствуют нарушенные у диабетиков механизмы контроля уровня сахара в крови. Когда их организм получает пищу (особенно углеводную), уровень сахара в крови становится резко повышенным (развивается гипергликемия), но после этого он падает (развивается гипогликемия). Следствием столь резких колебаний становится энергетическое голодание головного мозга – его сигналом становится головная боль.
Также в беседе с URA.RU Хамицева дополнительно сообщила, что возникновение головной боли после еды может объясняться следующими патологиями.
- Аллергия на конкретные компоненты пищи, продукты в составе блюд.
- Высокий уровень токсинов в крови.
Оксана Хамицева
Здоровье
врач-терапевт
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