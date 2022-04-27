Химикаты, использующиеся в потребительских товарах, могут повреждать печень

«ПФАС распространены повсеместно, их даже можно обнаружить в организме человека», — рассказывает Леда Чаци, доктор медицинских наук, профессор демографических наук и общественного здравоохранения в Медицинской школе им. Кека.

Воздействие класса широко используемых синтетических химических веществ связано с повреждением печени. Такой вывод сделали ученые из Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии. Своими результатами они поделились в журнале Environmental Health Perspectives.Химические вещества, называемые пер- и полифторалкильными веществами или ПФАС, представляют собой группу искусственных химических веществ, присутствующих в широком спектре потребительских и промышленных товаров. ПФАС иногда называют вечными химикатами, потому что они очень медленно разрушаются и накапливаются в окружающей среде и в тканях человека, включая печень.Среди ученых растет интерес к долгосрочным последствиям воздействия ПФАС на здоровье, и это исследование подтверждает, что химикаты могут повреждать печень. Это первое исследование, в котором систематически анализируются данные о воздействии ПФАС и повреждении печени, обобщающее результаты 111 рецензируемых исследований с участием людей и грызунов. Ученые оценили, было ли воздействие ПФАС связано с повышенным уровнем аланинаминотрансферазы или АЛТ, фермента печени, который является биомаркером повреждения при повышении уровня.Специалисты пришли к выводу, что три из наиболее часто обнаруживаемых ПФАС у людей связаны с повышенным уровнем АЛТ в крови как людей, так и грызунов. Авторы также отметили некоторые различия в воздействии ПФАС на повреждение печени у мужчин и женщин, что предполагает потенциальный механизм нарушения регуляции гормонов.Ранее специалисты рассказали, почему важно мыть миску питомца каждый день