Химикаты, используемые для антипригарной посуды, могут повысить риск диабета у женщин

«Более высокие концентрации некоторых ПФАС в сыворотке крови были связаны с более высоким риском развития диабета у женщин среднего возраста. Совместное воздействие смесей было выше, чем у отдельных ПФАС, что свидетельствует о потенциальном синергическом влиянии на риск диабета», - отмечают авторы.

Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) — большая и разнообразная группа промышленных химикатов. Они используются при производстве предметов повседневного обихода: антипригарной посуды, упаковки для пищевых продуктов, ковровых покрытий и даже косметики.Новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, показало, что воздействие ПФАС повышает риск развития диабета у женщин среднего возраста. Исследование проводилось доктором Сунг Гюн Паком и его коллегами с факультета эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета.Молекулярная структура ПФАС очень устойчива к разрушению. Поэтому они сохраняются и накапливаются в окружающей среде, а также в телах людей и животных, где они могут оставаться в течение многих лет. Их повсеместное распространение и стойкость привели к проблемам общественного здравоохранения. Следовые количества ПФАС обнаруживаются в крови людей со всех континентов.Недавний обзор предположил, что ПФАС влияют на риск преэклампсии, изменение уровней ферментов печени, повышение уровня жиров в крови, снижение выработки антител при вакцинации и массу тела при рождении. Однако причинно-следственные связи в обзоре не устанавливались. Экспериментальные исследования с клеточными культурами показывают, что воздействие высоких уровней ПФАС могут приводить к увеличению производства жировых клеток, изменениям метаболизма жиров и сахаров и аномальным воспалительным реакциям.Ученые проанализировали данные 3 302 женщин в возрасте 42-52 лет. Они прошли базовое клиническое обследование в начале исследования и повторяли его каждый год. Ученые тестировали образцы крови и мочи на наличие химических веществ из окружающей среды, включая семь ПФАС. После исключения женщин с диабетом на исходном уровне, авторы начали работать с 1 237 женщинами, наблюдение длилось около 18 лет. За 17 005 человеко-лет наблюдения было зарегистрировано 102 случая диабета: 6 случаев на 1 000 человеко-лет.Ранее эксперты объяснили, какое косметическое средство совсем не работает