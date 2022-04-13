Редко моете миску своей собаки? Ваше здоровье в опасности
Собаки считаются главными друзьями человека. Это верные животные, которые помогают справляться с ежедневными трудностями, могут быть компаньонами или помощниками на охоте. Но обладание собакой — ответственность, особенно когда речь заходит о питании животного. Удивительно, но недостаточно частое мытье миски может быть опасно не только для питомца, но и для его владельцев.
Исследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний США (FDA), показало, что только 12 % из 417 опрошенных владельцев собак ежедневно мыли миску питомца. 22 % делали это раз в неделю, 18 % раз в три месяца или вообще не мыли.
FDA рекомендует регулярно мыть миски животных, чтобы избежать распространения бактерий. В частности, листерии и сальмонеллы, которые могут вызвать серьезные заболевания. Все дело в дальнейшем контакте с кормом, который может быть заражен бактериями. Специалисты уже выявляли несколько вспышек заболеваний как у людей, так и у собак после контакта с кормом, зараженным патогенными бактериями. Эти риски еще больше усиливаются, если в доме живут дети или лица со слабым иммунитетом.
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Центр по контролю и профилактике заболеваний США
Здоровье
Федеральное агентство здравоохранения
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