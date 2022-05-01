Массаж банками: ревматолог развенчала мифы
Врач-ревматолог Елена Выставкина рассказала о том, чем могут быть опасны пресловутые банки на спине и почему не стоит делать ими массаж.
Горячими банками лечились еще наши дедушки и бабушки. И вот в 21-м веке они снова вернулись в моду, как чудодейственное средство от целого ряда заболеваний. Но это простое средство не так безобидно, как многие думают. Побочные эффекты от их применения могут быть очень серьезными.
«Банки нарушают целостность сосудов, попросту рвут их. Результат — подкожные гематомы. Кровь изливается вне сосудов — в мягкие ткани. Кровь теперь там, где ей находиться не положено. Тканевой иммунитет остро реагирует на чужаков. Это может закончиться, как разовым воспалением, так и отеком, и даже нагноением», — объясняет специалист.
Особую опасность несет в себе баночный массаж, который так популярен сегодня. Из-за увеличения зоны поражения (в результате активных манипуляций и перемещения банки) мы получаем гематомы и синяки не только в месте присоединения банки, а по всей спине!
Надо понимать, что это не просто синяк. Это поврежденные сосуды и травмированные ткани. Это кровопотери и риски нагноения. Когда речь идет о баночном массаже ног с варикозным расширением вен, рискуем еще больше — тромбоз заказывали?
Самые опасные манипуляция с банками — это кровопускание. Осложнения, которые могут возникнуть в результате неострожного выполнения, очень серьезные — вплоть до заражения крови и инсульта. Ревматолог советует выбирать более безопасные массажные техники.
Елена Выставкина
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Врач-ревматолог
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