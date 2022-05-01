Массаж банками: ревматолог развенчала мифы

«Банки нарушают целостность сосудов, попросту рвут их. Результат — подкожные гематомы. Кровь изливается вне сосудов — в мягкие ткани. Кровь теперь там, где ей находиться не положено. Тканевой иммунитет остро реагирует на чужаков. Это может закончиться, как разовым воспалением, так и отеком, и даже нагноением», — объясняет специалист.

Горячими банками лечились еще наши дедушки и бабушки. И вот в 21-м веке они снова вернулись в моду, как чудодейственное средство от целого ряда заболеваний. Но это простое средство не так безобидно, как многие думают. Побочные эффекты от их применения могут быть очень серьезными.Особую опасность несет в себе баночный массаж, который так популярен сегодня. Из-за увеличения зоны поражения (в результате активных манипуляций и перемещения банки) мы получаем гематомы и синяки не только в месте присоединения банки, а по всей спине!Надо понимать, что это не просто синяк. Это поврежденные сосуды и травмированные ткани. Это кровопотери и риски нагноения. Когда речь идет о баночном массаже ног с варикозным расширением вен, рискуем еще больше — тромбоз заказывали?Самые опасные манипуляция с банками — это кровопускание. Осложнения, которые могут возникнуть в результате неострожного выполнения, очень серьезные — вплоть до заражения крови и инсульта. Ревматолог советует выбирать более безопасные массажные техники.